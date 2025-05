Montpellier - La BD prend vie : rencontrez Cati Baur, créatrice de Marcie et Pisse mémé au Campus Créatif

Le 7 mai prochain, le Campus de Montpellier s'apprête à accueillir Cati Baur, autrice et illustratrice reconnue, pour une conférence exceptionnelle destinée aux étudiants d’Illustration Concept Art, suivie d'une séance de dédicace ouverte au public. Cet événement mettra à l'honneur son dernier ouvrage "Marcie", ainsi que "Pisse mémé", son grand succès salué par la critique et le public.

Un moment unique autour de la bande dessinée contemporaine avec Cati Baur

C’est une rencontre entre création et public que le Campus créatif accueille le 7 mai prochain. Cati Baur, illustratrice / autrice et enseignante à l’ESMA, dévoilera son univers graphique au public montpelliérain. Une conférence est organisée pour un partage d’expérience avec les étudiants puis une séance de dédicace ouverte au public.

Lors de la conférence, Cati Baur s’adressera aux étudiants pour partager son parcours artistique, ses inspirations et les coulisses de son travail dans la bande dessinée. Elle reviendra sur la création de Marcie, œuvre intime et émouvante, et sur l'aventure éditoriale de Pisse mémé, bande dessinée devenue emblématique.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace ouverte à l’ensemble du public, offrant à chacun l’opportunité de rencontrer l’artiste, d’échanger avec elle et de faire dédicacer ses ouvrages.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir sa dernière BD, Marcie, un récit délicat sur la place qu'accorde la société aux femmes à mesure qu’elles avancent en âge, ainsi que l’indétrônable Pisse Mémé, qui continue de susciter sourires, réflexions et discussions.

Entre narration sensible et regard affûté

Cati Baur fait ses armes dans le secteur de l'édition et de la librairie, où elle affine son regard narratif et graphique. Enseignante dans un établissement d'arts appliqués, elle s’adonne à l’illustration et aux romans graphiques, jusqu’à commencer à se faire un nom pour la finesse de son trait et la sensibilité de sa narration. Dès 2012, son adaptation graphique de la série littéraire jeunesse Quatre Sœurs de Malika Ferdjoukh est sélectionnée au Festival d’Angoulême, une reconnaissance qui sera réitérée à plusieurs reprises, en 2015 et 2017. Observatrice de l’ombre, l’autrice dessinatrice est de ceux qui sont plus à l’aise dans cette posture de discrète distance, plutôt que dans un rôle plus exposé.

Dans ses œuvres, Cati Baur accorde une place centrale aux femmes, souvent porteuses d’un récit fort et complexe, et n’hésite pas à explorer leurs contradictions, leur humanité et leur profondeur.