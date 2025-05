Tarn - Marché dela Céramique Contemporaine à Giroussens

Pendant 3 jours, le village tarnais devient la vitrine de la céramique contemporaine

Rendez-vous phare pour les amateurs et professionnels de la céramique, Le Marché de la Céramique Contemporaine accueille cette année 65 artistes venus des 4 coins de France et d’Europe. Toutes les techniques y sont représentées : grés, porcelaine, raku, sigillée, faïence, cuisson bois… pour des œuvres utilitaires ou décoratives. Des artistes de renom participent à ce grand marché et depuis 5 ans, le « Carré sculpture » met en lumière 4 artistes audacieux