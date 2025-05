Pyrénées-Orientales - Ecologistes et LFI. Municipales à Prades et Conflent, l'union des forces de gauche se construit

Au cours de la réunion publique du 30 avril, devant un auditoire de près de 50 personnes, salle Lousa à Prades, les responsables locaux et départementaux des Ecologistes et de la France Insoumise ont annoncé leur volonté commune de se projeter sur les élections municipales de Prades et en Conflent de 2026.

Un large éventail de sujets pour améliorer la vie concrète des habitant.es a été abordé, tels que le Service public de l’eau à l’échelle de l’intercommunalité, la protection de l’environnement et des terres agricoles, la qualité de l’alimentation dans les cantines scolaire, le soutien à l’économie locale, le verdissement des villes et villages, la sécurité des déplacements, une offre artistique et culturelle diversifiée pour toutes et tous.

Autant d’enjeux qui seront les marqueurs du programme que nous nous proposons de co-construire avec toutes celles et ceux qui souhaitent faire de Prades et du Conflent un endroit où il fait bon vivre et travailler.



En prenant l’initiative d’appeler au rassemblement des forces de gauche, sous la bannière du Nouveau Front Populaire, nous nous engageons auprès des habitant.es de Prades et du Conflent à créer une dynamique ouverte pour la mise au point d’un programme de rupture concrète, qui facilite la vie de toutes et tous.



Nous continuerons d’être mobilisés, dans les semaines et les mois à venir, afin de poursuivre cette dynamique populaire et citoyenne pour que 2026 soit l’année du changement pour Prades et le Conflent.