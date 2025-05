Haute-Garonne - La commune de Drémil-Lafage et le SDEHG pour un éclairage public sobre et efficace 100% LEDS

[De gauche à droite : Frédéric LEMAGNER, Adjoint au Maire de Balma, Thierry SUAUD, Président du SDEHG, Ida RUSSO, Maire de Drémil-Lafage, Bernard SAURAT, Adjoint au Maire de Balma, Sophie LAMANT, Conseillère départementale]



La mairie de Drémil-Lafage et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) ont inauguré le 30 avril dernier les travaux de rénovation de 529 luminaires d’éclairage public. Grâce à cette opération, Drémil-Lafage fait désormais partie des communes équipées d’un éclairage public 100% LEDS.

Après les interventions d’Ida RUSSO, Maire de Drémil-Lafage, et de Thierry SUAUD, Président du SDEHG, les participants à cette inauguration ont pu découvrir les nouvelles installations d’éclairage public de la commune lors de la visite nocturne ponctuée des commentaires de l’équipe technique du SDEHG.

Ont notamment participé à cette inauguration aux côtés des élus de Drémil-Lafage et des équipes du SDEHG, Sophie LAMANT, Conseillère départementale, les élus des communes voisines et les représentants de l’entreprise Omexom.

Les anciennes lanternes ont été remplacées par des lampes LEDS de faible consommation énergétique permettant de réaliser 82% d’économie d’énergie.

Plusieurs objectifs ont été atteints : réduire la pollution lumineuse, préserver la biodiversité et la santé humaine, réaliser des économies d’énergie, maîtriser les dépenses publiques et améliorer la qualité de l’éclairage et le confort des habitants.

Grâce à cette rénovation, la commune va diviser sa facture d’électricité par 5 représentant une économie de 28 000 € par an.

Les travaux, confiés à l’entreprise Omexom, sont financés par les économies d’énergie réalisées, le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, la participation du Fonds vert et du SDEHG.

>>> Ida RUSSO, Maire de Drémil-Lafage : « C’est avec un réel plaisir, et une grande fierté, que je prends la parole aujourd’hui pour saluer une réalisation concrète, porteuse d’avenir pour notre commune : le déploiement des nouveaux éclairages publics à LED, dans le cadre du programme LED Haute-Garonne 2026 ++. Ce projet, que nous voyons désormais illuminé chaque soir, est bien plus qu’une simple modernisation technique. Il incarne notre volonté commune de bâtir un territoire plus sobre, plus durable, et plus attentif à ses consommations d’énergie. Grâce à cette technologie innovante, notre commune de 2 800 habitants bénéficie désormais d’un éclairage public plus performant, plus économe, et respectueux de notre cadre de vie. Les avantages sont nombreux : une réduction significative de notre facture énergétique, une baisse des émissions de CO₂, une meilleure gestion de l’éclairage nocturne, et une amélioration du confort et de la sécurité pour tous nos concitoyens. Mais tout cela n’aurait pas été possible sans l’engagement, le soutien technique et financier du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne. Monsieur le Président Thierry SUAUD, je tiens à vous adresser publiquement, au nom de l’ensemble du Conseil municipal et de nos habitants, nos plus sincères remerciements. Ce partenariat exemplaire est la preuve que, lorsque les collectivités et les institutions locales œuvrent ensemble, il est possible de faire avancer concrètement nos territoires. »

>>> Thierry SUAUD, Président du SDEHG : « Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne est aujourd’hui un précurseur en matière de déploiement de la technologie LED pour l’éclairage public avec un record de 57% de luminaires équipés avec des LEDS sur son territoire composé de 585 communes. Ce record a été atteint grâce au déploiement du programme LED++ qui a pour ambition de rénover l’intégralité du parc d’éclairage public des communes du SDEHG avec des LEDS. Je tiens à remercier les Maires qui nous font confiance en s’inscrivant massivement dans le programme LED++ ainsi que le Conseil départemental de la Haute-Garonne qui soutient la politique du SDEHG de rénovation du parc d’éclairage public des communes et qui mène des actions de transition énergétique à nos côtés. Notre engagement commun est fondé sur des valeurs de solidarité, de mutualisation et de proximité. »