CASTELNAU LE LEZ - Grande Fête des Couleurs le 17 mai à Castelnau-le-Lez

Un événement convivial se prépare à Castelnau-le-Lez : la Fête des Couleurs, qui se déroulera le samedi 17 mai de 17h à 23h au parc Monplaisir, au bord du Lez. En 2024, plus de 800 personnes avaient apprécié cette soirée multicolore hors du commun organisée par les Maisons des Proximités, sous l’égide de la municipalité.

Des activités pour tous les âges, un concert et une « holi party »

De 17h à 19h, les Castelnauviens et les visiteurs attirés par cet événement festif auront la possibilité de pratiquer de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs. Quelques nouveautés viendront agrémenter cette nouvelle édition avec des jongleurs sur échasses de l’école de cirque Zepetra, un stand de maquillage par Babychou ou encore une initiation au taï-chi. La gratiferia, qui avait connu un grand succès lors de la première édition, séduira les amateurs de chine et de bonnes affaires. Les sportifs pourront pratiquer dans la structure homeball du service des sports de la Ville, faire de la slackline et du tennis de table, ou jouer à la pétanque ou au mölkky. Les artistes en herbe auront la possibilité d’exercer leur créativité sur des murs d’expression « Dessine ton quartier » ou lors d’ateliers pastel ou origami. Un coin « bébé joueurs » sera à la disposition des plus petits. Un quiz scientifique donnera l’occasion au public de vérifier ses connaissances dans une ambiance détendue.

Ces animations seront suivies à 19h du grand karaoké animé par Voix à tous les étages, qui fera chanter la foule en français… et en anglais.

De 20h à 23h00, place aux festivités, avec un concert assuré par DJ Ally et la fameuse « holi party », durant laquelle le public dansera, après avoir été recouvert de poudres colorées (à base d’amidon de maïs et de colorants alimentaires), sans danger pour l’environnement.

Tout au long de la soirée, 7 foodtrucks assureront la restauration et les rafraîchissements.



Pour plus d’informations :

> Maison des Proximités Eurêka : 04 11 28 29 95 / Caylus : 04 11 28 19 13 / Mas de Rochet : 04 67 10 41 67 / Europe : 04 11 28 45 09 / Devois : 04 67 72 93 16.

Copyright photo : Dan Lisner Photographie.