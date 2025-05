Tarn et garonne - Pharmacie nouvelle génération à Saint-Sulpice : un projet de santé locale ambitieux

La pharmacie de Saint-Sulpice-la-Pointe change de dimension sous l’impulsion du Dr Marie-Loup Perrin Bauland

Nouvelle direction, nouvel espace, nouvelle vision pour la santé de proximité.

Depuis décembre 2024, la pharmacie de Saint-Sulpice-la-Pointe, désormais intégrée au groupement PharmaBest, connaît une transformation en profondeur, à la croisée de la santé publique, du conseil personnalisé et de l’innovation officinale.

Aux commandes : le Dr Marie-Loup Perrin Bauland, pharmacien au parcours inspirant, aussi ancrée localement qu’ouverte sur les enjeux de demain.

Docteure en pharmacie, lauréate du Prix de Thèse du Pharmacien de France, Marie-Loup Perrin Bauland incarne une nouvelle génération de titulaires : rigoureuse, engagée, polyvalente. Formée en marketing et management des industries de santé (Prix d’excellence MS Santé), elle fait le lien entre les attentes des patients, les logiques de prévention et les standards de l’accompagnement moderne.

Elle allie expertise médicale, sens du conseil, et solides expériences en startup, officine et éducation thérapeutique du patient (DU d’orthopédie – formation ETP – membre de l’ADOP). Une approche transversale qu’elle met aujourd’hui au service d’un projet de territoire ambitieux.

Une officine transformée pour mieux accompagner

“Cette transformation, ce n’est pas qu’une question de mètres carrés. C’est un changement de posture, de services, de regard sur ce que peut être une pharmacie aujourd’hui”, explique le Dr Perrin Bauland.

Chiffres clés :

✔️ Passage à une surface de 300 m², pour un espace clair, fluide et mieux segmenté

✔️ Fréquentation en hausse

✔️ Déploiement d’un pôle parapharmacie riche et attractif

✔️ Développement des missions de santé publique : tests angine et cystite, vaccination, bilans de médication, HAD…

✔️ Equipe doublée et créations de nouveaux postes

✔️Création d’un programme de formation pour les équipes

✔️ Intégration de nouvelles expertises : naturopathe, spécialiste en micro-nutrition, DU d’orthopédie

Une vision humaine, moderne, engagée

La pharmacie de Saint-Sulpice-la-Pointe devient un lieu d’écoute et de conseil, pas un simple point de vente. L’approche est globale, ancrée dans le lien humain et la pédagogie.

“On veut redonner du sens au moment passé en pharmacie. Que les patients se sentent écoutés, accompagnés, conseillés — pas sur-sollicités.”

Un projet soutenu par le réseau PharmaBest

Ce changement d’échelle s’inscrit dans la dynamique du groupement PharmaBest, qui accompagne les officines dans leur modernisation, tout en préservant leur ancrage local et leur identité.

À Saint-Sulpice, c’est une pharmacie réinventée qui voit le jour — au plus près des besoins de la population, avec une exigence forte de qualité, de bienveillance et de professionnalisme.