Haute-Garonne - Villeneuve-Tolosane : une ombrière photovoltaïque pour produire et autoconsommer une énergie locale

La commune de Villeneuve-Tolosane et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) ont inauguré le 30 avril dernier l’ombrière photovoltaïque en autoconsommation installée sur le parking du Centre technique municipal.

Cette ombrière, d’une puissance de 36 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité à plusieurs bâtiments situés à proximité : le centre technique municipal, l’espace polyvalent Marcel Pagnol, le Majorat et la crèche.

Au total, 78 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 156 m² représentant une production annuelle de 41 MWh. 94% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par les bâtiments raccordés et le restant est revendu.

Cette nouvelle installation permet ainsi à la commune de diminuer sa facture d’électricité en autoconsommant l’électricité produite et de générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de l’électricité produite en surplus.

L’ombrière rapportera ainsi 9 200 € par an à la commune grâce à l’énergie économisée et les recettes de la revente de l’électricité produite en surplus.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme du SDEHG de développement de l’autoconsommation par la mise en place d’ombrières photovoltaïques au profit des communes haut-garonnaises.

Au-delà de l’engagement de la commune dans la production d’énergie renouvelable, le dispositif proposé par le SDEHG permet un amortissement des coûts d’investissement dès la mise en service de l’ombrière.

>>> Romain VAILLANT, Maire de Villeneuve-Tolosane : « L'inauguration de cette première ombrière photovoltaïque à Villeneuve-Tolosane est une nouvelle étape dans notre politique volontariste en matière de transition énergétique. Nous remercions le SDEHG d’avoir ainsi facilité le déploiement de nos premiers panneaux photovoltaïques, et qui plus est en autoconsommation collective patrimoniale, c’est-à-dire pour les besoins de nos bâtiments municipaux, que sont le centre technique municipal, l’espace polyvalent Marcel Pagnol, le Majorat et la crèche. Après la rénovation de l'ensemble de l'éclairage public de la commune dans le cadre de l'opération LED++ proposée par le SDEHG, nous contribuons ainsi ensemble un peu plus à la transition écologique à notre échelle. »

>>> Thierry SUAUD, Président du SDEHG : « La crise énergétique a mis en évidence notre fragilité face à notre dépendance à la production du parc nucléaire et à la complexité du fonctionnement du marché de l’électricité depuis son ouverture à la concurrence. Les collectivités doivent trouver des solutions pour réaliser des économies et sécuriser leur approvisionnement en énergie en faisant émerger de nouveaux moyens de production et ainsi se protéger des crises à venir. L’autoconsommation à partir d’énergie renouvelable représente une solution pour réduire notre exposition à la volatilité des prix de marché tout en s’inscrivant dans une logique de développement local. C’est pourquoi le SDEHG, partenaire de confiance des communes et garant d’un service public local de l’énergie, s’engage en faveur du développement de l’autoconsommation à partir d’ombrières photovoltaïques au profit des communes. »