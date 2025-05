Toulouse - La Compagnie des Lavandières recrute des intervenants à domicile : Job dating le 13 mai à Montrabé e

La Compagnie des Lavandières recrute des intervenants à domicile : Job dating le 13 mai à Montrabé et Labège

Travailler à La Compagnie des Lavandières, ça se vit !

Spécialisée dans l’entretien du foyer, La Compagnie des Lavandières compte 29 agences en France et organise un job dating inédit : La Compagnie des Talents, le mardi 13 mai de 10h à 17h, dans toutes ses agences, dont celles de Montrabé et Labège, près de Toulouse. Exit les entretiens rigides et impersonnels, cette journée immersive permet aux candidats d’échanger librement avec les collaborateurs et de s’impliquer activement dans leur recrutement. L’occasion aussi de découvrir le management libérant pratiqué par l’enseigne, fondé sur l’autonomie, la confiance et la co-construction.

Un job dating qui bouscule les codes du recrutement / Un recrutement à vivre de l’intérieur

Fidèle à ses valeurs de bienveillance, d’autonomie et de proximité, La Compagnie des Lavandières propose une expérience immersive et engageante, à l’opposé des formats classiques souvent perçus comme rigides et impersonnels. Ici, les candidats ne sont pas de simples spectateurs : ils échangent librement avec les Lavandières et Lavandiers (assistants ménagers), découvrent la culture de l’entreprise en l’expérimentant et deviennent acteurs de leur propre recrutement.

Un parcours en trois temps forts

Immersion dans l’entreprise : Plutôt qu’une présentation descendante, les collaborateurs partagent leur quotidien et invitent les candidats à se projeter à travers des mises en situation participatives.

Dialogue ouvert : Un job dating inversé où les candidats interrogent directement les salariés sur leur expérience.

Le Brin de Rencontre : Un échange final collaboratif entre le Lavandier et son agence, où les salariés co-construisent la suite du processus de recrutement, avec un retour personnalisé pour chaque participant, qu’il soit positif ou négatif.

Des évolutions professionnelles possibles

A La Compagnie des Lavandières, l’évolution professionnelle est une réalité concrète. Chaque collaborateur a l’opportunité de grandir au sein de l’entreprise, en développant de nouvelles compétences et en accédant à des responsabilités. Céline, Lavandière depuis 2 ans, en est un parfait exemple : “Rejoindre La Compagnie des Lavandières a été un véritable tournant dans ma vie professionnelle. J’ai commencé en tant que Lavandière et, grâce à la confiance et à l’autonomie accordées, j’ai pu évoluer vers un poste de Lavandière Référente. Aujourd’hui, je gère les plannings, les visites clients, la signature de nouveaux contrats et le suivi qualité des prestations, tout en continuant à assurer des missions de ménage.

Ce métier a du sens : nous permettons à nos clients de se dégager du temps et de délester les clients de la charge importante qu’est le ménage. Grâce à l’écoute et au management libérant de l’entreprise, j’ai trouvé un équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle, et je suis ravie d’en faire partie”.

Infos pratiques - Job dating - Mardi 13 mai de 10h à 17h : 10 postes à pourvoir

Les agences La Compagnie des Lavandières Toulouse Nord, Toulouse Est et Toulouse Sud accompagnent plus de 280 clients. Les candidats pourront découvrir le métier en échangeant directement avec des Lavandières et Lavandiers. A noter que les prestations proposées (ménage, repassage, préparation des repas, courses, rangement et entretien des vitres) par les agences couvrent les communes de : Balma, Beaupuy, Flourens, Gragnague, Lavalette, Mons, Montrabé, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Toulouse, Aucamville, Castelginest, Fonbeauzard, L’Union, Launaguet, Montberon, Pechbonnieu etc.

Les agences La Compagnie des Lavandières de Toulouse proposent actuellement 10 postes à pourvoir en CDI.

Les candidats peuvent se rendre aux agences, de 10h à 17h, aux adresses suivantes :

Agences La Compagnie des Lavandières Toulouse Est et Toulouse Nord : 12 rue de l'Europe, 31850 Montrabé

Agence La Compagnie des Lavandières Toulouse Sud : Buroparc 2 - 150 rue de la Découverte, 31670 Labège