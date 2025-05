Tarn et garonne - Un militant Tarn-et-Garonnais au cœur de la lutte européenne pour le logement à Marseille

Le 3 mai 2025, Julien Sueres, militant de la Confédération Nationale du Logement (CNL) a représenté le Tarn-et-Garonne lors d’une initiative d’ampleur européenne à Marseille. Organisée par le Parti de la Gauche Européenne (PGE) dans le cadre de sa campagne « Le logement est un droit, pas une marchandise », cette journée a réuni militants, élus et syndicalistes pour défendre un logement digne et abordable.

Une matinée dans la rue d’Aubagne : symbole du mal-logement

La journée a débuté par une marche exploratoire dans le quartier de la rue d’Aubagne, guidée par Sophie Camard, maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille. Ce lieu, marqué par l’effondrement tragique de deux immeubles en 2018 ayant causé huit morts, incarne les ravages du mal-logement. « Marcher dans ces ruelles avec Sophie Camard, c’était confronter l’horreur des habitats insalubres où des familles vivaient dans des conditions indignes, mais aussi découvrir une solidarité communautaire bouleversante, » témoigne Julien Sueres. Il souligne les avancées locales : « Les montages financiers publics mis en place pour réhabiliter ce quartier prouvent qu’une alternative à la spéculation immobilière est possible. »

Des débats pour des solutions concrètes

L’après-midi, dans les locaux de la fédération des Bouches-du-Rhône du PCF, deux tables rondes ont rassemblé des acteurs de France et d’Europe. La première a dressé un état des lieux du mal-logement, aggravé par les locations à court terme comme Airbnb. La seconde a exploré des solutions. Julien Sueres y est intervenu pour la CNL, dénonçant l’explosion des loyers et des expulsions en France. Il a rappelé le succès de la pétition CNL de 2024, qui a recueilli 35 000 signatures pour un gel des loyers et plus de HLM.

La Sécurité Sociale du Logement : une proposition phare

Au cœur de son intervention, Julien Sueres a défendu la proposition emblématique de la CNL : la Sécurité Sociale du Logement (SSL). « La SSL, c’est une sixième branche de la Sécurité sociale pour faire du logement un droit effectif, comme la santé ou la retraite, » explique-t-il. « Une caisse de prévention des impayés, financée par des dépôts de garantie mutualisés, des cotisations sur les loyers et crédits immobiliers, et une contribution des entreprises, sécuriserait les locataires et les bailleurs. » Couplée à l’encadrement des loyers et à un service public de l’habitat, cette mesure pourrait transformer l’accès au logement.

Une mobilisation européenne, un écho local

Cette initiative s’inscrit dans une série d’actions du PGE en 2025, de Madrid à Athènes, pour stopper la marchandisation du logement et promouvoir des politiques publiques. À Marseille, où 45 000 demandes de logements sociaux sont en attente, ces revendications résonnent fortement. Pour Julien Sueres, cette journée renforce l’urgence d’agir, y compris dans le Tarn-et-Garonne, où les locataires font face à des défis similaires.

Le militant invite les Tarn-et-Garonnais à rejoindre les groupes locaux de la CNL, à partager leurs témoignages pour visibiliser la crise du logement et se mobiliser pour faire ensemble du logement un droit inaliénable, ici et en Europe.