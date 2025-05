MARSEILLAN - Une première édition réussie des "Papilles en Fête" ce 3 mai à Marseillan

Marseillan célèbre une première édition réussie des "Papilles en Fête"

La première édition des « Papilles en Fête » a rencontré le succès à Marseillan ce samedi 3 mai, marquant d’une pierre blanche le lancement de la saison estivale. Entre dégustations, animations et découvertes, l’événement a conquis habitants et visiteurs, transformant les quais et le cœur de ville en un véritable carrefour gourmand et festif.

Un succès pour une première

Dès l’aube, le marché des Halles (7h-13h) a ouvert le bal avec ses étals colorés de produits frais et artisanaux. Poissons, fromages, vins et spécialités locales ont attiré les gourmands, tandis que le marché gourmand a prolongé l’effervescence avec ses planches de charcuterie, cafés torréfiés, ou encore civet de seiche au Noilly Prat. Les producteurs, comme la Ferme du Peyral ou le Domaine de la Gaufrèze, ont partagé leur passion sous le soleil marseillanais.

Découvertes et escapades

Les visites en petit train vers les mas conchylicoles ont rencontré un vif succès, permettant aux curieux de plonger dans l’univers de l’ostréiculture, agrémenté de dégustations. Sur l’étang de Thau, les balades en bateau (L’Étoile de Thau IV) ont séduit ceux avides de paysages lacustres, tandis que les domaines viticoles - La Madeleine St Jean et Noilly Prat - ont enchanté les amateurs de vins et vermouths lors de visites commentées.

Sensibilisation et divertissement

L’événement a aussi nourri les esprits grâce à des ateliers engagés. Le CPIE, OccitAlgues ou Kimiyo ont éveillé les consciences sur l’alimentation durable, tandis que les enfants s’amusaient avec des ateliers de maquillage ou de peinture sur coquillages. La journée s’est clôturée en musique : après le spectacle théâtral « Veni Vidi Bibi » dédié aux vins locaux, l’apéro-concert du groupe Replay a fait danser la place du Théâtre jusqu’à 21h.

Une saison estivale prometteuse

Pour la municipalité, cette première édition est une « réussite méritoire ». « Les quais étaient animés, l’affluence était au rendez-vous. Cela annonce un bel été pour Marseillan ».

Avec près de 16 heures d’animations non-stop, des producteurs ravis et des visiteurs comblés, les « Papilles en Fête » ont posé les bases d’un rendez-vous annuel incontournable.

À l’année prochaine pour une seconde édition tout aussi savoureuse !