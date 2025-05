MARSEILLAN - À la découverte des lagunes Occitanes vendredi 16 mai 2025 !

Participez à un atelier de la Fresque Océane pour mieux comprendre les enjeux globaux autour de l'Océan !" en effet l'atelier de FO n'est pas particulièrement axé sur les lagunes

Le vendredi 16 mai 2025, la Capéchade Foodlab vous invite à une soirée immersive à Marseillan, en partenariat avec la Fresque Océane. Une occasion unique de plonger dans l’univers sensible et vivant des lagunes d’Occitanie, en compagnie de Valérie Derolez, chercheuse à l’Ifremer/MARBEC de Sète.

Entre temps d’échange, découverte culinaire et atelier participatif, cette soirée est une exploration à la fois scientifique, sensorielle et collective des richesses et fragilités de ces écosystèmes. Participez à un atelier de la Fresque Océane pour mieux comprendre les enjeux globaux autour de l'Océan !

L’événement est gratuit et ouvert à toutes et tous et à partir de 15 ans pour participer à l’atelier fresque – les places étant limitées, l’inscription est fortement recommandée via ce lien

À la découverte des lagunes Occitanes !

En 2025, l’Océan sera au cœur de l’actualité mondiale avec l’Année internationale de la mer et la 3ème Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC 3) à Nice.

Dans ce cadre, les associations La Fresque Océane* et La Capéchade proposent l’évènement Le Fil de la Mer « à la découverte des lagunes d’Occitanie » en partenariat avec l’IFREMER MARBEC de Sète :

• Une conférence de Valérie Derolez, chercheuse à l'Ifremer MARBEC de Sète, vous invite à découvrir ce monde incroyable à l’interface entre la terre et la mer : les lagunes.

• Un atelier organisé par la Fresque Océane pour comprendre les enjeux des apports de l’Océan sur nos vies, de biodiversité, de pêche, des industries maritimes, climatiques et les pollutions en lien avec l’océan et pourquoi celui-ci est essentiel à notre vie sur la planète

Cet événement est labellisé « La Mer en commun ».

RENDEZ-VOUS à la Salle du Gourg de Maffre à Marseillan

Vendredi 16 Mai 2025 de 17h30 à 21h30

Ouvert au Grand Public - Gratuit sur réservation

Nombre de places limitées. Inscription obligatoire via ce lien vers la billetterie : https://www.billetweb.fr/le-fil-de-la-mer-fresque-oceane-odysseus-3-1-le-16-05-2025-a-17h30

Pour nous rejoindre :

Salle municipale - Chemin du Gourg de Maffre, Marseillan

TER - gare de Marseillan-Plage

Bus Lio 659 - arrêt marseillan - mediterranee

covoiturage : https://togetzer.com/covoiturage-evenement/z7z6to

A PROPOS :

*A travers des ateliers engagés, collaboratifs et ludiques, La Fresque Océane sensibilise de manière systémique aux enjeux liés à l’Océan et aux impacts de nos activités sur cet écosystème afin de donner des clés pour agir !

La Capéchade est un tiers lieu alimentaire localisé à Marseillan qui gère et anime un lieu ouvert et participatif. On y partage des expériences et des idées, pour explorer et développer de nouvelles pratiques alimentaires plus saines, plus durables et solidaires tout en soutenant une agriculture locale et responsable. Le projet s’adresse aux habitants comme aux professionnels, et sa programmation permet de découvrir, participer et contribuer à des ateliers, des événements, des projets et des moments gourmands et conviviaux !