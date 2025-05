MARSEILLAN PLAGE - Jean-Marc Dumas : L'ostréiculteur qui marie gastronomie et engagement local

Jean-Marc Dumas : L’ostréiculteur qui marie gastronomie et engagement local

À Marseillan, où la Méditerranée caresse les étangs et les vignobles, Jean-Marc Dumas incarne une success-story ancrée dans le terroir. Issu d’une lignée marseillanaise, ils de maréchal-ferrant du côté paternel et d’ostréiculteurs,du côté maternel, ce gestionnaire visionnaire a su transformer un héritage familial en empire gastronomique. Après deux décennies passées comme officier ministériel à Montpellier, il revient en 2010 à ses racines, guidé par Gilles Cuccurello son beau-père et fondateur d’Occi-Marée et de La Ferme Marine, entreprise pionnière dans l’ostréiculture et le négoce de coquillages depuis plus de 40 ans.

De la Ferme Marine à L’Assiette du Port : une reconversion inspirée

Reprendre les rênes de La Ferme Marine n’était pas qu’un retour aux sources pour Jean-Marc Dumas, mais un défi entrepreneurial. Sous sa direction, l’entreprise s’est diversifiée : production ostréicole, restauration avec le restaurant de la Ferme Marine ouvert en 2009 et la création en 2017 de L’Assiette du Port, un établissement phare à Marseillan-Plage. Situé sous l’emblématique Hôtel Richemont, premier hôtel de la station, construit dans les années 60, ce restaurant est niché dans une véranda offrant une vue panoramique sur le port et la mer. « C’est un lieu chargé d’histoire, où les Marseillanais dansaient autrefois au Crabe puis au Psychédélic… Aujourd’hui, on y savoure des produits de la mer dans un cadre apaisé », souligne-t-il.

L’Assiette du Port : une expérience culinaire à 35,40 €

Le succès de l’établissement repose sur une formule unique en, son genre à Marseillan plage : un buffet de fruits de mer à volonté (huîtres, crevettes, langoustines, tourteaux, salades de la mer) complété par des plats chauds comme les huîtres gratinées, la brandade de morue ou une paella maritime. À cela s’ajoute une carte proposant des poissons et céphalopodes grillés à la plancha, ainsi que des viandes pour les non-inconditionnés de crustacés. « Nous travaillons avec des pêcheurs locaux : les dorades viennent parfois directement des petits métiers qui accostent devant le restaurant », précise Jean-Marc. Les huîtres, quant à elles, sont issues de la production familiale, garantissant fraîcheur et traçabilité.

Avec un prix fixe et abordable pour une station balnéaire le buffet de L’Assiette du Port attire une clientèle de touristes en quête d’authenticité et de locaux séduits par l’ambiance conviviale. « Certains clients fidèles de La Ferme Marine viennent ici pour changer de cadre. Le restaurant est plus intimiste, parfait pour les déjeuners en famille ou les dîners romantiques », confie Nathalie, sa compagne, qui gère l’établissement de main de maitre.

Un engagement au service du territoire

Au-delà de la gastronomie, Jean-Marc Dumas s’investit dans la vie locale. Depuis deux ans, il occupe le poste de délégué à l’urbanisme de la commune, un rôle qu’il assume avec la même rigueur que la gestion de ses établissements. « Mon objectif est de concilier développement économique et préservation de l’identité marseillanaise », explique-t-il. Son implication témoigne d’un attachement viscéral à sa ville natale, où il a su ancrer ses entreprises dans le paysage local. La création de L’Assiette du Port et le développement de La Ferme Marine participent clairement à l’économie touristique, attirant visiteurs et créant des opportunités pour les fournisseurs et pêcheurs locaux.



Un héritage tourné vers l’avenir

Aujourd’hui, Jean-Marc Dumas incarne la synthèse entre tradition et modernité. Si La Ferme Marine reste un pilier de l’ostréiculture régionale, L’Assiette du Port symbolise son audace : un lieu où l’on déguste des produits bruts, dans un cadre à la fois chic et décontracté. « Notre force, c’est de proposer une expérience complète : la vue, le goût, et l’accueil », résume-t-il.

Avec des projets d’extension et des partenariats renforcés avec les pêcheurs, Jean-Marc et Nathalie ont ecris une nouvelle page de l’histoire gastronomique de Marseillan : Une histoire où la mer reste l’héroïne.

L'Assiette du Port

8 allee Andre Filliol

34340 Marseillan Plage

Téléphone : 04 67 30 92 30

Réservations

Horaires 10h00 - 14h00 | 18h00 - 21h00

