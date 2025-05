BÉZIERS - Manifestation contre la novillada de la feria off

Manifestation contre la novillada du 3 mai à Béziers

Le COLBAC appelle à un rassemblement statique et silencieux devant les arènes de Béziers, samedi 3 mai à partir de 15h30, à l’occasion de la novillada avec mise à mort organisée dans le cadre du gala taurin Christian Coll.

Depuis 2023, cette corrida est accompagnée d’une animation festive — la feria-off — mise en place par la municipalité et BETARRA (société privée organisatrice des corridas biterroises) pour attirer le public et remplir les gradins. Sans cette mini-feria, les spectacles du gala Christian Coll ne rassemblaient jamais plus de 400 spectateurs.

« Par notre présence dans le calme et la gravité face à la violence dans les arènes, nous dénonçons une pratique cruelle qui n’a plus sa place en 2025 », déclare Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC.

Le COLBAC continuera de se mobiliser tant que ces spectacles de mise à mort auront lieu dans les arènes de Béziers.



Photo © COLBAC – Manifestation contre la novillada de la feria-off (2024)