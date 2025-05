BASSIN DE THAU - La CLE du SAGE Thau-Ingril adopte un programme d'actions pour la restauration hydromorphologique des cours d'eau

La CLE du SAGE Thau-Ingril adopte un programme d’actions pour la restauration hydromorphologique des cours d’eau

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constituent des outils de planification essentiels pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Ils s’appuient sur une démarche volontaire de concertation entre les acteurs locaux, réunis au sein d’une Commission Locale de l’Eau (CLE), et visent à concilier les différents usages de l’eau tout en préservant les milieux aquatiques.

Dans ce cadre, la Commission Locale de l’Eau du SAGE Thau-Ingril, présidée par Monsieur Michel Garcia, s’est réunie le mercredi 9 avril 2025 au Forum de Balaruc-le-Vieux.

Lors de cette séanc, les membres de la CLE ont examiné les avis rendus par son Bureau au cours de l’année 2024 et du début de l’année 2025. Ils ont ensuite adopté à l’unanimité le diagnostic hydromorphologique des cours d’eau et son programme d’actions pour les 10 prochaines années.

Il s’agit d’un programme structurant à l’échelle du bassin versant

Ce diagnostic lancé en 2022, fruit de plusieurs mois d’investigations (relevés de terrain, collecte de données, concertation avec les acteurs locaux), a permis d’identifier les besoins du territoire en matière de restauration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau. Il a abouti à l’élaboration d’un programme structurant, comportant 45 opérations planifiées sur une période de dix ans, à l’échelle du bassin versant Thau-Ingril.

Les objectifs poursuivis sont multiples :

Réduire le risque d’inondation en permettant au cours d’eau de disposer d’espaces de débordement et de dissiper son énergie,

Améliorer la qualité et la quantité de la ressource en eau grâce à des interactions renforcées avec les milieux naturels,

Valoriser les berges et le patrimoine paysager à travers des aménagements doux, végétalisés, à vocation également sociale et récréative.

Le document adopté devient ainsi une feuille de route opérationnelle en matière de gestion physique des cours d’eau pour les dix prochaines années.

Perspectives

Enfin, les projets et études en cours ont été présentés de manière synthétique. Monsieur Garcia a notamment annoncé le lancement imminent d’une étude de sécurisation de l’accès à l’eau douce, visant à garantir les besoins en eau de l’ensemble des usages identifiés sur le périmètre du SAGE Thau-Ingril.

La prochaine réunion de la CLE est prévue au début du mois de juillet. Elle portera notamment sur deux enjeux majeurs : le contrat de gestion intégré de la lagune de Thau et le plan de gestion stratégique des zones humides.