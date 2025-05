MÈZE - Un établissement fermé pour 3 mois pour trafic de stupéfiants et troubles à l'ordre public

MEZE - FERMETURE ADMINISTRATIVE

Un établissement fermé pour 3 mois par le préfet de l’Hérault pour trafic de stupéfiants et troubles à l’ordre public

Le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, a décidé la fermeture administrative pour une durée de 3 mois du bar du Commerce, situé rue Garibaldi à Mèze, pour des faits de trafics de stupéfiants et de graves troubles à l’ordre public constatés par la gendarmerie nationale.

Une enquête judiciaire menée par les militaires de la compagnie de gendarmerie de Pézenas a révélé l’existence d’un point de deal au sein et aux abords immédiats de cet établissement. Les investigations ont révélé que des clients achetaient du cannabis directement sur la terrasse du bar. Les forces de l’ordre ont également pu constater que des stupéfiants (cannabis et cocaïne) étaient vendus par un employé du bar et manifestement en toute connaissance de cause de la gérante.

En outre, un grave trouble à l’ordre public s’est produit devant l’établissement, dans la soirée du 20 octobre 2024, suite à une altercation entre deux clients qui a conduit à une tentative de meurtre par arme à feu.

Face à ces faits d’une extrême gravité, le préfet de l’Hérault a pris la décision de prononcer la fermeture administrative de ce bar pour une durée de trois mois.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une politique de fermeté du préfet à l’égard des établissements (débits de boisson, bars à chicha, épiceries de nuit et autres commerces…) qui enfreignent délibérément les règles et qui troublent gravement l’ordre public.

La lutte contre les trafics de stupéfiants, les trafics de tabac et le blanchiment d’argent demeure une priorité de l’État dans l’Hérault.



En 2024, 124 fermetures administratives ont été prononcées par le préfet, représentant un total de 4995 jours cumulés de fermeture. Depuis le début de l’année 2025, 32 établissements ont d’ores et déjà été fermés pour un total de 1192 jours cumulés de fermeture.