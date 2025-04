FRANCE - Soins en tension pendant les grèves et les ponts : Tessan en première ligne pour assurer la continui

Après le lundi de Pâques, Tessan enregistre une hausse d’activité de 25 % : preuve d’un recours massif à la téléconsultation pour éviter de saturer les urgences.

Chaque année, le mois de mai rime avec week-ends prolongés, départs en vacances et difficultés d’accès aux soins. Entre cabinets fermés et médecins absents, nombre de patients se retrouvent sans solution pour consulter rapidement. Dans ce contexte, Tessan, acteur pionnier de la téléconsultation médicale augmentée, joue un rôle essentiel pour garantir une continuité des soins, partout sur le territoire dans le respect du parcours de soin. Dans un contexte de grève des médecins, Tessan renforce plus que jamais son engagement pour assurer un accès continu aux soins et soutenir les patients confrontés à une offre médicale réduite.

Avec plus de 1 500 dispositifs déployés, principalement en pharmacies, Tessan permet aux patients de consulter un médecin généraliste sans rendez-vous — même en période de forte affluence comme en mai.

Grâce à ses cabines et bornes de téléconsultation augmentée, équipées de dispositifs médicaux connectés (thermomètre, tensiomètre, otoscope, etc.), Tessan permet un accès à une consultation médicale en moyenne sous 15 minutes. En cas d'indisponibilité de son médecin traitant ou si celui-ci ne peut réaliser de téléconsultation, le patient peut accéder à un dispositif Tessan, disponible à moins de 10 minutes de chaque Français grâce à un maillage territorial étendu.

À titre d’exemple, le mardi 22 avril a connu un pic d’activité de plus de 25 % par rapport aux trois mardis précédents, en raison du jour férié du lundi de Pâques. De nombreux patients, confrontés à l’indisponibilité de leur médecin traitant, ont eu recours à une téléconsultation augmentée via Tessan pour des pathologies aiguës. Cette réponse rapide a permis d’éviter un engorgement supplémentaire des services d’urgence.

Ce phénomène s’inscrit dans un contexte plus large de tension sur l’accès aux soins. Selon le dernier rapport de la DREES, 21 % des patients se rendent aujourd’hui aux urgences faute d’avoir pu obtenir un rendez-vous ailleurs, contre 14 % en 2013. Une tendance préoccupante, à laquelle les solutions de téléconsultation augmentée, comme celles proposées par Tessan, offrent une réponse encadrée et territorialisée.

Depuis 2018, Tessan a déjà permis à plus d’un million de patients d’accéder à un médecin à distance. Grâce à ses dispositifs médicaux connectés, les médecins peuvent ausculter le patient à distance en temps réel et poser un diagnostic précis, tout en délivrant une ordonnance à l’issue de la téléconsultation s’ils le jugent nécessaire.

En s’appuyant sur une communauté de plus de 350 médecins généralistes et spécialistes, Tessan permet une prise en charge médicale adaptée, en cas de nécessité, dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient. Ce dispositif constitue un soutien utile pendant les ponts de mai, période durant laquelle de nombreux cabinets médicaux ferment temporairement, tout en garantissant la pertinence des soins et en évitant tout recours inapproprié à la téléconsultation.

« Chaque jour férié révèle un peu plus les limites de notre système de santé. Et cela empire lorsqu’il y a des ponts. Chez Tessan, nous avons fait le choix d’agir en proposant une solution accessible, immédiate et qualitative pour les patients comme pour les professionnels de santé. Nos médecins sont pleinement mobilisés pour répondre aux besoins de santé des patients », explique Jordan Cohen, fondateur de Tessan.

À l’heure où de nombreux Français s’apprêtent à partir en week-end, Tessan rappelle que ses cabines et bornes de téléconsultation restent disponibles en pharmacie sur l’ensemble du territoire, notamment les veilles et lendemains de jours fériés. Certaines pharmacies de garde équipées de dispositifs Tessan pourront également proposer un accès à la téléconsultation pendant les jours fériés, contribuant ainsi à la permanence des soins ambulatoires.