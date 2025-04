MARSEILLAN : L’ÉCLAT DE LA CONCHYLICULTURE SOUS LES PROJECTEURS

Ce lundi 28 avril, la salle de réunion du Syndicat Conchylicole de Marseillan vibrait au rythme des échanges passionnés et des succès partagés.

Philippe Ortin, président dynamique du syndicat, a présidé avec maestria une Assemblée Générale marquée par la présence de nombreuses personnalités locales. P

Parmi elles, Patrice Lafont, président du Comité Régional de la Conchyliculture de la Méditerranée (CRCM) et Mézois de renom, Ludovic Moulis, nouvellement élu prud’homme de la pêche, et Yves Michel, maire de Marseillan, ont répondu présent pour soutenir cette filière emblématique du bassin de Thau.

Un quitus unanime pour un syndicat en mouvement

Les rapports d’activité et financiers présentés ont mis en lumière le travail rigoureux du syndicat, salué à l’unanimité par les membres présents. « Cette unanimité reflète notre engagement collectif pour préserver et valoriser notre patrimoine conchylicole », souligne Philippe Ortin, dont la vision stratégique a permis de renforcer les partenariats locaux. Patrice Lafont, président du CRCM, a quant à lui rappelé l’importance de l’union régionale : « Marseillan et Méze partagent les mêmes défis. Ensemble, nous défendons une conchyliculture durable, fierté de l’Occitanie. »

Ludovic Moulis : Un nouveau visage pour la médiation

Présnt également Ludovic Moulis, nommé conseiller prud’homal. Son rôle est crucial pour apaiser les tensions et garantir un dialogue équitable entre pêcheurs et producteurs. « Mon objectif est d’être un pont entre les métiers de la mer et ceux qui les font vivre », nius avait il confié lorsz de son élection .Il este déterminé à défendre les intérêts de cette communauté laborieuse.

Les producteurs, artisans d’une excellence locale

Au cœur des débats, les producteurs marseillanais ont été célébrés pour leur dévouement quotidien par le maire de la commune Yves Michel, Leurs huîtres et moules, élevées dans les eaux préservées de l’étang de Thau, incarnent une qualité reconnue bien au-delà de la région avanyt de remercier : " Tous nos producteurs, aux membres du syndicat, au CRCM pour leur travail et leur engagement pour faire valoir leurs produits exceptionnels qui font la fierté de Marseillan et de toutes les villes du pourtour de l’Etang de Thau "

« Les Papilles en Fêtes » : Un événement pour tous les sens

L’assemblée a également été l’occasion de rappeler le partenariat avec la mairie pour « Les Papilles en Fêtes », qui se tiendra le samedi 3 mai. Grâce à un petit train gratuit (départ toutes les 30 minutes), les visiteurs pourront s’immerger dans les zones de production, déguster des coquillages fraîchement pêchés et échanger avec les artisans. Un rendez-vous gourmand et pédagogique, soutenu par le maire Yves Michel : « Marseillan doit rayonner par ses traditions et son innovation. Cet événement en est le parfait exemple ».

Philippe Ortin : « La conchyliculture, c’est l’âme de Marseillan »

Interrogé sur son métier, le président du syndicat livre une vision inspirante :

« Travailler sur l’étang de Thau, c’est perpétuer un héritage tout en s’adaptant aux défis climatiques et économiques. Nos coquillages ne sont pas que des produits, ce sont des ambassadeurs de notre territoire. Avec des événements comme « Les Papilles en Fêtes », nous partageons cette passion avec le grand public. »