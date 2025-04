OCCITANIE - La semaine européenne de la vaccination 2025 , les infirmiers libéraux se mobilisent,

Semaine Européenne de la Vaccination 2025 :

Les infirmiers libéraux se mobilisent pour la Semaine Européenne de la Vaccination 2025 du 27 avril au 3 mai 2025

À l’occasion de la Semaine Européenne de la Vaccination (SEV), qui se tiendra du 27 avril au 3 mai 2025, les infirmiers libéraux d’Occitanie se mobilisent activement pour informer, accompagner et vacciner la population.

Cette campagne, coordonnée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), vise à sensibiliser le public à l’importance de la vaccination, à encourager chacun à se faire vacciner, et à promouvoir des pratiques de vaccination sûres et efficaces.

Points clés de la mobilisation 2025 :

???? Un rassemblement collectif pour la santé publique

La SEV 2025 fédère professionnels de santé, institutions et communautés autour d’un message fort : La vaccination est un geste essentiel pour se protéger et protéger les autres.

???? Des compétences élargies pour les infirmiers libéraux

Depuis le décret du 8 août 2023, les infirmiers libéraux peuvent prescrire et administrer la majorité des vaccins inscrits au calendrier vaccinal, élargissant ainsi leur rôle dans la prévention.

???? De nouvelles autorisations en vigueur

Les infirmiers sont désormais habilités à vacciner toutes les personnes âgées de 11 ans et plus, à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées (ex. : BCG, rougeole...).

???? Une protection accessible et renforcée

Avec l'appui des 13 000 infirmiers libéraux d’Occitanie, les citoyens peuvent accéder à 15 vaccins essentiels pour leur santé, directement au plus près de chez eux.



Mobilisation massive des Infirmiers libéraux d'Occitanie

Jean-François Bouscarain

Infirmier libéral à Valergues, près de Montpellier – Président de l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie

« La vaccination est un enjeu collectif. Chaque vaccin joue un rôle crucial dans la protection des plus vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées.

Les infirmiers libéraux assument pleinement leurs responsabilités en se mobilisant massivement dans les campagnes de vaccination, en raison de leur proximité avec les patients et de leurs compétences spécifiques.

Ils sont souvent la première ligne de contact pour les patients et jouent un rôle clé dans l’éducation à la santé et la gestion des vaccinations, notamment dans le cadre du nouveau dispositif Mon Bilan Prévention. »

Pascale Cazaneuve

Infirmière libérale à Toulouse – Vice-présidente de l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie

« La Semaine Européenne de la Vaccination 2025 est une occasion cruciale de sensibiliser la population à l’importance de la vaccination et de mobiliser les infirmiers libéraux comme acteurs clés dans ce processus.

Leur expertise et leur proximité avec les patients sont des atouts majeurs pour renforcer la confiance dans les vaccins et encourager une adhésion massive à ces mesures préventives. »



Calendrier Vaccinal 2025 en France

1 Vaccins obligatoires pour les enfants

Depuis 2018, les vaccinations suivantes sont obligatoires pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 : Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche, Haemophilus influenzae type b, Hépatite B, Rougeole, Oreillons, Rubéole...

2 Vaccins recommandés

En plus des vaccins obligatoires, plusieurs vaccins sont recommandés : vaccin contre la grippe,Vaccin grippe, Vaccin contre le papillomavirus (HPV), vaccin contre la méningite à méningocoque, vaccin méningocoque, vaccin contre le zona, vaccin pneumococcique

3 Recommandations spécifiques

En cas d'épidémie, des recommandations spécifiques peuvent être émises, notamment concernant la concernant la vaccination contre la Covid-19, qui peut nécessiter des rappels ou des doses spécifiques doses spécifiques en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

La vaccination contre le HPV en Occitanie

Importance

La vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) est essentielle pour protéger contre les cancers associés, notamment le cancer du col de l'utérus, ainsi que ainsi que d'autres cancers ano-génitaux et oropharyngés.

Couverture insuffisante

En Occitanie, la couverture vaccinale chez les jeunes filles et garçons reste insuffisante par rapport aux objectifs de santé publique.

Statistiques

En 2021, environ 25 % des jeunes filles de 15 ans avaient reçu les deux doses recommandées, un chiffre encore trop faible pour assurer une protection collective efficace.