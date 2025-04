Haute-Garonne - Pibrac : 3 ombrières photovoltaïques pour produire et autoconsommer une énergie renouvelable locale

Denise CORTIJO, Maire de Pibrac, et Thierry SUAUD, Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), ont inauguré le 29 avril les 3 ombrières photovoltaïques en autoconsommation installées par le SDEHG sur les parkings de l’école du Bois de la Barthe, de l’école Maurice Fonvieille et du gymnase Coustayrac.

Ont notamment participé à cette rencontre aux côtés des élus de Pibrac et des équipes du SDEHG, Laurence DEGERS et André ESCOBEDO, conseillers départementaux, Claude SARRALIÉ, Vice-Président du SDEHG, ainsi que les représentants de l’entreprise Citéos.

Après la présentation des actions menées par la commune et le SDEHG en matière de transition énergétique, les participants se sont rendus sur le parking de l’école du Bois de la Barthe pour découvrir son ombrière.

Focus sur l’ombrière du parking de l’école du Bois de la Barthe : Cette ombrière, d’une puissance de 60 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité à l’école du Bois de la Barthe. Au total, 144 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 288 m² représentant une production annuelle de 68 MWh. 55% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par l’école et le restant est revendu.

Focus sur l’ombrière du parking de l’école Maurice Fonvieille : Cette ombrière, d’une puissance de 60 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité à l’école Maurice Fonvieille. Au total, 144 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 288 m² représentant une production annuelle de 68 MWh. 59% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par l’école et le restant est revendu.

Focus sur l’ombrière du parking du gymnase Coustayrac : Cette ombrière, d’une puissance de 36 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité au gymnase Coustayrac. Au total, 90 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 180 m² représentant une production annuelle de 42 MWh. 51% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par le gymnase et le restant est revendu.

Ces nouvelles installations permettent ainsi à la commune de diminuer sa facture d’électricité en autoconsommant l’électricité produite et de générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de l’électricité produite en surplus. Les ombrières rapporteront ainsi 33 400 € par an à la commune grâce à l’énergie économisée et les recettes de la revente de l’électricité produite en surplus.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme du SDEHG de développement de l’autoconsommation par la mise en place d’ombrières photovoltaïques au profit des communes haut-garonnaises.

Au-delà de l’engagement de la commune dans la production d’énergie renouvelable, le dispositif proposé par le SDEHG permet un amortissement des coûts d’investissement dès la mise en service de l’ombrière.

Denise CORTIJO, Maire de Pibrac : « Ces 3 ombrières ne sont pas seulement des structures qui nous protègent du soleil, elles représentent un pas significatif vers un avenir plus durable ! Avec une puissance totale de 156 kilowatts crète, ces installations vont produire une quantité d'électricité qui bénéficient à toutes nos écoles, ainsi qu’à la cuisine centrale et à notre gymnase. Au-delà de ces économies, les ombrières vont générer des revenus supplémentaires pour notre commune grâce à l’autoconsommation de l’énergie produite. Cela prouve que notre engagement pour les énergies renouvelables n'est pas qu'une question d'écologie, mais également une opportunité économique. Je remercie également l'entreprise Citeos pour son rôle dans ce projet ambitieux. Chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de notre objectif commun : une commune plus verte et plus responsable ! En conclusion, ces ombrières sont un symbole de notre volonté de faire avancer la transition énergétique tout en améliorant la qualité de vie de nos citoyens. Continuons sur cette voie ! »

Thierry SUAUD, Président du SDEHG : « La crise énergétique a mis en évidence notre fragilité face à notre dépendance à la production du parc nucléaire et à la complexité du fonctionnement du marché de l’électricité depuis son ouverture à la concurrence. Les collectivités doivent trouver des solutions pour réaliser des économies et sécuriser leur approvisionnement en énergie en faisant émerger de nouveaux moyens de production et ainsi se protéger des crises à venir. L’autoconsommation à partir d’énergie renouvelable représente une solution pour réduire notre exposition à la volatilité des prix de marché tout en s’inscrivant dans une logique de développement local. C’est pourquoi le SDEHG, partenaire de confiance des communes et garant d’un service public local de l’énergie, s’engage en faveur du développement de l’autoconsommation à partir d’ombrières photovoltaïques au profit des communes. »