OCCITANIE - Les jours fériés, les Occitans dépensent beaucoup plus au restaurant

Les jours fériés, les occitans dépensent 36 % de plus au restaurant

Le mois de mai arrive, et avec lui, son lot de jours fériés, synonymes pour certains de déjeuners en terrasse et de dîners prolongés entre proches. À cette occasion, sunday, qui propose des solutions de paiement au restaurant, s’est intéressé aux habitudes de consommation des Français selon les jours de la semaine, les week-ends et les jours fériés.

Cette analyse, réalisée à partir des transactions dans ses restaurants partenaires, révèle des écarts marqués, tant sur le prix moyen des repas que sur la générosité des pourboires laissés aux serveurs. Un panorama révélateur des comportements des Français, entre quotidien et moments festifs.

Principaux enseignements :

La dépense moyenne pour un repas au restaurant est systématiquement plus élevée les jours fériés que les week-ends et la semaine, avec en moyenne +28% de différence.

Le plus gros écart sur l’addition pouvant atteindre +56% en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les pourboires augmentent nettement les jours fériés, doublant même dans plusieurs régions comme l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne ou le Centre-Val de Loire.

Les Français laissent en moyenne 77% de pourboires en plus les jours fériés.

Les plus grosses dépenses au restaurant… c’est pendant les jours fériés !

Dans toutes les régions de France, le montant moyen dépensé pour un repas grimpe sensiblement les jours fériés. En Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, il atteint 34 €, contre 27 € le week-end et 22 € en semaine (soit +56%). Même tendance en Occitanie (+36% les jours fériés) et en Nouvelle Aquitaine (32 € les jours fériés contre 24 € le week-end soit +32%). Sans exception, le ticket moyen est plus élevé les jours fériés qu’en week-end et en comparaison avec les repas pris en semaine, la hausse est encore plus nette ; preuve que les Français profitent de ces occasions pour se faire plaisir au restaurant.

Des pourboires plus généreux quand les Français sont détendus

Au-delà du montant du repas, les Français se montrent également plus généreux avec les serveurs lors des jours fériés. C'est en Auvergne-Rhône-Alpes que l'écart est le plus marquant, avec un pourboire moyen qui fait plus que doubler par rapport à la semaine. La Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, le Centre-Val de Loire et la Normandie affichent également des hausses spectaculaires puisque les pourboires sont deux fois plus importants, preuve d’une vraie générosité les jours fériés.

D’autres régions suivent cette tendance, comme les Pays de la Loire (+90 %), l’Occitanie (+85 %) ou la Bourgogne-Franche-Comté (+80 %). Le Grand Est et l’Île-de-France enregistrent des fortes hausses également (respectivement +75 % et +67 %). À l’opposé, en Corse, la hausse est marginale : seulement +8 %.

Entre jours fériés, week-ends et semaine, les habitudes des Français au restaurant varient nettement. Les jours fériés restent les moments privilégiés pour dépenser plus, les Français se montrent plus généreux lorsqu’ils sont détendus, profitant des jours chômés pour remercier davantage les équipes en salle.

Méthodologie: sunday a étudié 500.000 additions : payées durant les jours fériés d’avril et mai 2024 (5 jours) en comparaison avec celles payées les week-ends et les semaines précédant les jours fériés.