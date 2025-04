Haute-Garonne - La commune de Merville et le SDEHG pour un éclairage public sobre et efficace 100% LEDS

La mairie de Merville et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) ont inauguré le 29 avril les travaux de rénovation de 880 luminaires d’éclairage public intervenus dans différents secteurs de la commune. Grâce à cette opération, Merville fait désormais partie des communes équipées d’éclairage public 100% LEDS.

Après les interventions de Chantal AYGAT, Maire de Merville, et de Thierry SUAUD, Président du SDEHG, les participants à cette inauguration ont pu découvrir les nouvelles installations d’éclairage public de la commune lors de la visite nocturne ponctuée des commentaires de l’équipe technique du SDEHG.

Ont notamment participé à cette inauguration aux côtés des élus de Merville et des équipes du SDEHG, Véronique VOLTO, Conseillère départementale, Robert BARBREAU et Claude SARRALIÉ, Vice-Présidents du SDEHG, les élus des communes voisines, les représentants des entreprises Citel et Ineo.

Les anciennes lanternes ont été remplacées par des lampes LEDS de faible consommation énergétique permettant de réaliser 82% d’économie d’énergie.

Plusieurs objectifs ont été atteints : réduire la pollution lumineuse, préserver la biodiversité et la santé humaine, réaliser des économies d’énergie, maîtriser les dépenses publiques et améliorer la qualité de l’éclairage et le confort des habitants.

Grâce à cette rénovation, la commune va diviser sa facture d’électricité par 5 représentant une économie de 55 700 € par an.

Les travaux, confiés aux entreprises Citel et Ineo, sont financés par les économies d’énergie réalisées, le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, la participation du Fonds vert et du SDEHG.

Chantal AYGAT, Maire de Merville : « En 2023, seuls 5% des luminaires d’éclairage public de la commune de Merville étaient équipés en LED. Grâce au partenariat avec le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, nous avons pu remplacer tous les points lumineux vieillissants, qui nous coûtaient cher tant en entretien qu’en énergie, par une solution plus durable et plus économique. Sans cela, les coûts liés à l’éclairage public, qui avaient déjà fortement augmenté ces dernières années, auraient pu doubler entre 2022 et 2025. C’était donc une opportunité importante pour notre commune. Qui plus est, ce nouveau système permet de limiter l’impact de l’activité humaine sur la biodiversité. En canalisant les flux vers le sol, la pollution lumineuse est réduite et de nombreuses espèces (mammifères, insectes, oiseaux…), qui sont attirés par la lumière ou qui au contraire la fuient, retrouvent un ciel nocturne moins éclairé et s’en trouvent protégés. »