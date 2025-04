Sète - Trésors de la lagune de Thau : une exposition qui navigue entre succès et sensibilisation

La lagune de Thau fait des vagues au Musée de la Mer : l’exposition marine séduit plus de 300 visiteurs



Entre découverte et protection, l’événement a rassemblé petits et grands autour d’un patrimoine à préserver.

Du 24 au 27 avril, le Musée de la Mer à Sète a vibré au rythme de l’exposition dédiée à l’Aire Marine Protégée (AMP) de la lagune de Thau. Un succès retentissant avec plus de 300 visiteurs, mélange de locaux passionnés et de touristes curieux, venus plonger dans les mystères de cet écosystème unique.

La cérémonie de clôture, dimanche 27 avril, a réuni Yves Michel, président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT), et Blandine Authié, première adjointe à la Ville de Sète. L’occasion pour Yves Michel de rappeler l’urgence d’une « politique active et pédagogique » : « Mieux connaître la lagune, c’est mieux la protéger. Nous devons accompagner les changements et aller vers tous les publics. » Un discours appuyé par des ateliers ludiques et des panneaux explicatifs, salués pour leur accessibilité.

De Sète à Frontignan : l’aventure continue

Porté par cet engouement, le SMBT envisage déjà une nouvelle édition à Frontignan en juillet. Une façon d’étendre la sensibilisation aux richesses de la lagune, tout en consolidant les partenariats locaux.

Entre science, émotion et mobilisation citoyenne, l’exposition a prouvé une chose : la protection de la lagune de Thau n’est pas qu’une affaire d’experts, mais une odyssée collective à laquelle chacun peut prendre part.

Syndicat Mixte du Bassin de Thau • Ville de Sète