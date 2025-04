CASTELNAU LE LEZ - Cultive Ta Data [et ton IA] : la 4ᵉ édition se tiendra le 22 mai 2025 au Domaine de Verchant

Cultive Ta Data [et ton IA] : la 4ᵉ édition se tiendra le 22 mai 2025 au Domaine de Verchant

Castelnau-le-Lez (Métropole de Montpellier) accueille la 4ᵉ édition de Cultive Ta Data et ton IA, événement consacré à l'exploitation des données et à l'intelligence artificielle, réunissant plus de 250 décideurs et professionnels du numérique, le jdi 22 mai 2025 au Domaine de Verchant. Organisé par Datasulting, ce rendez-vous annuel a pour objectif d’accompagner les PME et ETI dans leur montée en compétence data & IA, grâce à un programme de conférences, d’ateliers participatifs et de démonstrations concrètes. Inscription sur www.cultivetadata.com

Un programme ancré dans les réalités humaines

La journée démarre à 8h30 avec un accueil café, suivi à 9h15 de la plénière d’ouverture animée par Gaël Philippe (Datasulting) et Vincent Martin (La Courbe Verte). À 9h35, la table ronde "Des data, de l’IA et des Hommes" mettra en lumière les visions croisées de France Travail, Predict, ErgoSanté et Sweep sur l’impact humain de la transformation digitale.

“ Cette quatrième édition de Cultive Ta Data a vocation à aider toutes les PME & ETI d’Occitanie à relever les défis de la Data et l'IA, et contribuer à la durabilité et la compétitivité de leur business. Il faut considérer l'IA comme un outil dans les mains de l'Homme. Faisons le parallèle avec un couteau. On peut s'en servir pour couper du pain, tout comme une arme ! Tout dépendant de l'usage que l’on en fait et quelle est l'intention de son utilisateur. ”

Gaël Philippe, Président co-fondateur de Datasulting et organisateur de Cultive Ta Data

Des thématiques concrètes seront abordées tout au long de la journée et adaptées aux profils débutants, intermédiaires ou confirmés :

Autonomie des équipes avec le self-service BI

IA générative appliquée au marketing et à la vente

Gouvernance des identités, cybersécurité, cloud souverain

Culture data & gouvernance collective

Retours d’expérience de Microsoft et France Travail sur des projets IA structurants

RAG, graphes de connaissance et principes FAIR pour structurer et réutiliser ses données

???? Programme complet et inscriptions : www.cultivetadata.com

Une expérience vivante, collaborative et engageante

Tout au long de la journée, les participants pourront choisir parmi plus de 15 sessions animées par des experts et praticiens du terrain. Un déjeuner en terrasse et des animations conviviales favorisent les échanges informels et la création de synergies locales.

Le show de clôture (17h15), animé par Julien Labigne, mêlera illusionnisme, mentalisme et intelligence artificielle dans une mise en scène surprenante et interactive. La journée se conclura par un cocktail à 18h15.