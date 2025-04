BASSIN DE THAU - Zéro artificialisation nette : le bassin de Thau invente l'urbanisme de demain

Zéro artificialisation nette : le bassin de Thau invente l’urbanisme de demain

Sobriété foncière dans le bassin de Thau : un atelier pour repenser l’aménagement

Sète, 28 avril 2025 – Une vingtaine d’élus et de techniciens ont participé ce lundi à un atelier organisé par le Syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT) et le CAUE de l’Hérault dans les locaux de Sète Agglopôle Méditerranée. Objectif : imaginer des solutions pour limiter l’étalement urbain et préserver les terres agricoles et naturelles, dans le cadre de la loi Climat et Résilience.

Zéro artificialisation nette : un défi collectif

La sobriété foncière, qui vise à réduire l’urbanisation des sols, est au cœur des discussions. Avec l’objectif de diviser par deux la consommation d’espaces naturels d’ici 2031 (Zéro Artificialisation Nette), les participants ont planché sur des alternatives : densification des centres-bourgs, réhabilitation des friches, lutte contre la dépendance à la voiture. « Entre besoins en logements et impératifs écologiques, les arbitrages sont complexes », a rappelé Yves Michel, président du SMBT.

PlayZAN : un jeu sérieux pour des solutions concrètes

L’atelier a mis à l’honneur l’outil PlayZAN, un jeu collaboratif permettant de simuler des scénarios d’aménagement. Cette méthode ludique a permis d’identifier les consensus et les blocages, tout en alimentant la future exposition « Habiter sans s’étaler » du CAUE. « C’est un changement culturel : après des décennies d’étalement urbain, il faut réapprendre à valoriser l’existant », a insisté Yves Michel.

Un territoire pionnier en Occitanie

Le bassin de Thau, labellisé « Territoire pilote de sobriété foncière » en 2021, fait figure de modèle. Grâce au SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), la consommation d’espaces naturels y a déjà été ralentie depuis dix ans. L’enjeu est désormais d’amplifier cette dynamique, en associant élus, citoyens et acteurs économiques.

Pour aller plus loin :

Exposition « Habiter sans s’étaler » : à découvrir prochainement dans l’Hérault.

Cet atelier marque une étape clé pour un aménagement plus respectueux des paysages et des ressources, au service d’un territoire résilient.