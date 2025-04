BASSIN DE THAU - Randonnée pour tous : la joëlette ouvre les chemins de la Moure à Villeveyrac

« Balade des Gueules Rouges » et « Sentier Joëlette de Saint-Farriol » : Une révolution inclusive au cœur des Collines de la Moure

Villeveyrac, 29 avril 2025 – C’est sous un soleil printanier que Michel Garcia, vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée, et Christophe Morgo, maire de Villeveyrac, ont inauguré ce mardi deux nouveaux sentiers de randonnée au lotissement des Cigales. Baptisés « Balade des Gueules Rouges » et « Sentier Joëlette de Saint-Farriol », ces parcours symbolisent une avancée majeure pour l’accessibilité et la valorisation du patrimoine naturel.

Un circuit entre garrigue et histoire

Situés dans les Collines de la Moure, au nord de l’étang de Thau, ces sentiers offrent une immersion dans un paysage préservé. Le départ principal s’effectue depuis le parking de la mairie de Villeveyrac, mais une seconde entrée, au quartier des Cigales, est spécialement aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Le circuit traverse la garrigue, longe le lac de Saint-Farriol, serpente entre capitelles (cabanes en pierre sèche) et dévoile des panoramas à couper le souffle sur l’étang de Thau et la plaine de Villeveyrac.

La joëlette, symbole d’inclusion

Innovation phare : la mise à disposition d’une joëlette, fauteuil roulant tout-terrain, offerte par Sète Agglopôle Méditerranée à l’association Le Mas Troquet. Ce dispositif, unique dans l’Hérault, permet aux personnes en situation de handicap de découvrir la randonnée, accompagnées par des bénévoles. « Nous ouvrons l’accès à la nature pour ceux qui en étaient privés », a souligné Michel Garcia, annonçant une campagne d’information auprès des offices de tourisme, CCAS et Ehpad.

Un projet collaboratif et labellisé

Fruit d’un partenariat entre Sète Agglopôle, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP34), les communes de Villeveyrac, Poussan et Loupian, et la LPO (qui héberge le matériel), le projet a été financé à 80 % par le Cerema (État), via le programme « Sentier de Nature ». Coût total : 39 677 € HT.

Pratique

Départs : Parking de la mairie de Villeveyrac ou quartier des Cigales.

Accès libre et gratuit, toute l’année.

Réservation de la joëlette : Association Le Mas Troquet (06 17 66 63 76 / mastroquetvilleveyrac@gmail.com).

Ces sentiers ne sont pas qu’un chemin : ils sont une promesse d’égalité face à la beauté sauvage de l’Occitanie.