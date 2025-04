MARSEILLAN - « Le Canal du Cœur » : Une Marche d'Espoir Entre Marseillan et Toulouse

« Le Canal du Cœur » : Une Marche d’espoir entre Marseillan et Toulouse

J-8 avant le départ. Le 2 mai 2025, Nathalie Geai et Xavier Fauchon, membres de l’association Alice et les petits Guerriers, chausseront leurs baskets pour une aventure humaine hors du commun : relier Marseillan à l’Hôpital des Enfants Purpan de Toulouse. Un périple de 249 km le long du Canal du Midi, baptisé « Le Canal du Cœur », destiné à éclairer la lutte contre les cancers pédiatriques et les pathologies lourdes touchant les enfants.

Un élan né sur les plages du cœur

Inspirés par le succès de leur première marche solidaire, « Les Plages du Cœur » (Argelès-sur-Mer à Montpellier, en 2024), les deux comparses récidivent avec un nouvel itinéraire, plus ambitieux. « Le canal du Midi, classé à l’Unesco, symbolise le lien entre les territoires et les gens. C’est parfait pour porter cette cause qui touche plus de 300 enfants en Occitanie », explique Nathalie, émue.

Sensibiliser en marchant

Du bassin de Thau aux portes de Toulouse, huit étapes rythmeront leur progression. Chaque jour, entre 8h et 8h30, ils inviteront habitants, associations et médias à les rejoindre pour partager des kilomètres et des discussions. « Chaque pas est une occasion de parler des besoins en recherche, des familles, de ces combats invisibles », souligne Xavier. Un parcours choisi pour sa beauté apaisante, mais aussi pour sa capacité à rassembler.

Étapes et Engagements

De Villeneuve-lès-Béziers (32,7 km) à Castanet-Tolosan (32,8 km), les marcheurs traverseront vignobles et villages emblématiques, avant une arrivée poignante à Purpan, le 9 mai. Les participants devront être autonomes, mais les cœurs, eux, battront à l’unisson.

Comment soutenir ?

Pour rejoindre la marche ou obtenir des infos :

Xavier : 07 60 32 91 83 | Nathalie : 06 69 45 38 60

En solidarité, pour eux.

Plus qu’un défi sportif, Le canal du Cœur est un ruban d’espoir tissé pas à pas. Parce que chaque enfant malade mérite un chemin vers la lumière.

Alice et les petits Guerriers.