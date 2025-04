Ariège - Belesta en Ariège  - Régis Ferrié nous a quitté...

Belesta en Ariège

Régis Ferrié nous a quitté...

Les Anciens de l'ASB (Amicale Sportive de Bélesta xv) adressent leurs plus sincères condoléances à la famille et proche de Régis Ferrié

Seconde ligne de devoir et leader de pack il est sur la photo le premier deuxième rang debout a gauche.

Boucher a Lavelanet, son magasin était proche de l'Eglise il faisait hebdomadairement la tournée des villages, hameaux et bordes de la vallée de l'Hers.

La Barraque, Fougax, Barrineuf, Espine, la Palanque, Pélail et même Serrelongue un service apprécié car les gens étaient peu véhiculés et outre la boucherie il n'hésitait pas a porter des commissions y compris des pharmacies...un service et un contact humain d'exception pour ces écarts dont certains isolés.

Sur la photo et terrain du Tec (Toulouse Électrogaz Club) à Toulouse lors d'un match difficile et rugueux nos verts & blancs avaient eus du mal à faire le nul.

Une saison difficile car dans la poule Revel avait été au final champion de France et c'était aussi disputé le dernier derby de l'histoire des Belesta/Labastide sur l'Hers, Le Peyrat ...qui jouait avec une pleillade de nationaux en stand bay d'une saison venant de Foix, Quillan et Pamiers voire Castres en instance de mutation à Lavelanet.

Régis tu nous avait bien emmené et accompagné en résistance nous ne t'oublirons pas.