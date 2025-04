Toulouse - La Nef vous invite à la Cabane aux solutions, le samedi 17 mai à Toulouse

Le samedi 17 mai 2025, la Nef, 1ère banque éthique indépendante de France, est ravie de vous convier à la Cabane aux solutions, un après-midi festif, engagé, gratuit et ouvert à tous aux Halles de la Cartoucherie (tiers-lieu financé par la Nef), de 14h à 23h.

Venez découvrir les acteurs locaux de la transition écologique et solidaire, à travers une exposition, une conférence sur les coopératives, une scène ouverte, et de nombreux ateliers participatifs.



Un après-midi idéal pour :

- Explorez des projets concrets financés par la Nef.

- Écoutez et échangez avec des porteurs d’initiatives qui réinventent l’économie.

- Participez à des ateliers ludiques et engagés.

- Profitez d’un apéro-dinatoire animé par un DJ local.

- Terminez la soirée avec une scène musicale éclectique : danse contemporaine, pop, soul et le concert très attendu de Féfé !

Vous trouverez le programme dans son intégralité via ce lien.

La Billeterie est ICI.

Lieu : La Cabane des Halles de la Cartoucherie

16 ter avenue Raymond Badiou, 31300 Toulouse

Horaires : de 14h à 23h

Entrée libre et gratuite – Certaines activités sont sur inscription