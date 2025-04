OCCITANIE - "E.Leclerc lance la 28ème édition de l'opération ""Nettoyons la nature"" : ouverture des inscription

À partir du 26 septembre 2025, et durant trois jours, les Centres E.Leclerc organisent la 28ème édition de l’opération « Nettoyons la nature ». Soucieux de l’environnement et animés par la volonté de le sauvegarder, ce sont des centaines de milliers de volontaires qui se mobilisent pour nettoyer de leurs déchets des sites urbains et naturels. Pour la deuxième année consécutive, l’opération s’appuie sur l'inspiration et la créativité de Sébastien Pastor pour illustrer son propos. L’auteur a produit 6 visuels représentant des scènes imagées et colorées de nettoyage collectif.

28 ans de mobilisation pour la préservation de l'environnement

En 1997, le Mouvement E.Leclerc a lancé cette initiative avec l’objectif de préserver l’environnement tout en éduquant de manière conviviale sur un sujet de préoccupation mondiale.

27 ans plus tard, ce sont près de 550 000 bénévoles qui se sont rassemblés, en 2024, pour participer à cette opération, démontrant l’envergure prise par “Nettoyons la Nature” au fil des années. Attachés à ce combat pour l’environnement, publics scolaires, associations et particuliers ont collecté ensemble plus de 165 tonnes de déchets en 3 jours, sur plus de 10 000 sites à travers le territoire français.

Chaque année, l’ambition est non seulement de ramasser le plus de déchets possible durant les trois jours de collecte, mais aussi de permettre au grand public - toutes générations confondues, d’agir de façon concrète en faveur de la préservation de l’environnement.

En 2025, au-delà de l’opération « Nettoyons la Nature », E.Leclerc renforce son engagement en faveur de l’environnement à travers une stratégie globale de réduction de son empreinte carbone. L’enseigne s’engage à réduire de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035, en alliant transition environnementale et pouvoir d’achat. E.Leclerc prévoit de déployer des actions concrètes : mobilité bas carbone (recharge électrique, HVO100, E85), indicateur « Carbon’Info » sur les produits MDD, exigences RSE renforcées pour les fournisseurs, et lancement de gammes responsables comme la farine bas carbone et les alternatives végétales. Cette démarche globale sera sans surcoût pour les consommateurs.

Comment s'inscrire en ligne ?

Pour participer à la 28ème édition de l’opération qui aura lieu les 26, 27 et 28 septembre 2025, les bénévoles peuvent s’inscrire, à partir du 2 mai, sur le site internet :

https://www.mouvement.leclerc/nettoyons-la-nature/landing (URL disponible à partir du 2 mai) ou par téléphone au 09 69 399 400 (appel non surtaxé).

Après inscription, chaque bénévole recevra un courrier lui permettant de retirer son kit de nettoyage « Nettoyons la nature » dans le centre E.Leclerc le plus proche de son domicile. Ce kit comporte entre autres gants, sacs poubelles et chasubles.

Une collaboration exclusive avec l’artiste Sébastien Pastor

À l’occasion de la 28ᵉ édition de Nettoyons la Nature, l’artiste et graphiste Sébastien Pastor (alias Jeune Woof) signe une nouvelle fois l’univers visuel de l’opération. À travers six illustrations originales mêlant art naïf et bande dessinée, il met en scène les participants en action, nettoyant des lieux emblématiques comme la plage, la forêt, la montagne ou encore la ville. Un style ludique, haut en couleur, au service de l’engagement collectif.