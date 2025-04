HÉRAULT - 5,4 tonnes de tabac et 3 tonnes de drogue : le bilan explosif des douanes de Montpellier en 2024

La douane montpelliéraine dresse un bilan 2024 marqué par des saisies records et une lutte multiforme contre les trafics

Lors d’une conférence tenue ce lundi 28 avril 2025 au tribunal de la Mer à Sète, Monsieur Yves Luc, directeur régional des douanes de Montpellier, a présenté les résultats 2024 de son administration. Ces chiffres, aussi impressionnants que variés, illustrent l’intensification des actions menées sur les trois départements de compétence (Gard, Hérault, Lozère), un territoire stratégique doté d’axes routiers majeurs, de trois aéroports internationaux et du port de Sète.

Stupéfiants et tabac : des saisies en hausse

En 2024, la direction régionale a saisi 2 950 kg de stupéfiants, dont 2,6 tonnes de cannabis (résine, pollen et herbe) et 345 kg de cocaïne, marquant une nette augmentation des trafics de cette dernière.

Parmi les opérations phares :

Le 20 mars 2024, la brigade de Nîmes a intercepté 397 kg de résine de cannabis dissimulés dans le double plafond d’un camion roumain sur l’autoroute A9.

Le 19 septembre, un fourgon en provenance d’Espagne a révélé 120 kg de cocaïne cachés dans un plancher basculant actionné par télécommande, une « cache sophistiquée » selon les douaniers.

Côté tabac, 5,4 tonnes de cigarettes de contrebande ont été saisies, soit une hausse de 145 % par rapport à 2023. L’opération la plus significative a eu lieu le 21 février 2024 au port de Sète, où 2,94 tonnes de tabac (11 395 cartouches) ont été découvertes dans une remorque frigorifique en provenance de Turquie.

Contrefaçons et fraudes financières : un impact économique majeur

Les douaniers ont retiré du marché 47 267 articles contrefaits, dont 20 140 pièces textiles (BOSS, Armani, Calvin Klein...) saisies en août 2024 après une enquête remontant des marchés d’Agde aux entrepôts locaux. Les fraudes financières ont également bondi de 173 %, avec près de 2 millions d’euros interceptés, dont 160 000 € cachés dans un véhicule néerlandais sur l’A9.

Protection de l’environnement et des espèces : des missions élargies

La douane a mené 4 contentieux liés aux espèces protégées, dont la saisie de 14 chardonnerets (oiseaux menacés) dans un camping-car à Nîmes en septembre 2024. Près de 100 tonnes de déchets polluants (camions non dépollués, moteurs) ont aussi été interceptées à Sète, évitant une exportation illégale.

Soutien aux entreprises : un rôle clé dans l’économie locale

En parallèle, la direction a accompagné 296 entreprises et certifié 17 Opérateurs Économiques Agréés (OEA), renforçant ainsi la compétitivité régionale. Un « Club OEA » a même été inauguré pour optimiser ce suivi.

Ce bilan confirme le rôle pivot de la douane, non seulement dans la lutte contre les trafics, mais aussi dans la protection de l’environnement et le soutien aux acteurs économiques. Avec 254 agents mobilisés et 5,32 millions d’euros de taxes redressées, la direction régionale de Montpellier affiche une année 2024 aussi dense qu’efficace.

Crédits photos : Douane française