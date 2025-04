HÉRAULT - Honte et désaveu : 56% des Américains ont honte de Trump, révèle l'étude IFOP

Le magazine le Point a édité ce matin les resultats d'un sondage qui faity état d 'un début de ésaveu de Donald Trump dans l'opinion americaine



Synthèse de l'étude IFOP sur les 100 premiers jours de la seconde administration Trump .

Réalisée par l’IFOP pour NYC.eu, cette enquête dresse un portrait contrasté de l’opinion des Américains et des Français après les trois premiers mois du second mandat de Donald Trump. Menée auprès de 1 225 Américains et 1 000 Français, elle révèle une profonde polarisation aux États-Unis et des divergences transatlantiques marquées.

Principaux enseignements et chiffres clés

Honte et regrets dominent l’opinion américaine

56% des Américains ont honte de Donald Trump, un sentiment qui culmine chez les jeunes de 18-24 ans (60%) et les Afro-Américains (69%).

38% éprouvent également de la honte d’être Américains, notamment les jeunes (51%) et les diplômés (42%).

24% des électeurs de Trump regrettent leur vote, un taux qui atteint 38% chez les Afro-Américains et 33% chez les moins de 35 ans.

Popularité en chute libre

Seulement 44% des Américains approuvent la gestion de Trump, son plus bas niveau depuis janvier 2025.

La désapprobation est forte chez les femmes (55%), les foyers modestes (63%) et les athées (70%).

Clivages sur les enjeux internationaux

66% des Américains soutiennent l’aide à l’Ukraine, contre 60% des Français. En France, 53% de l’extrême droite s’y opposent.

La hausse des droits de douane est rejetée par 49% des Américains (contre 72% des Français), avec un fossé partisan : 76% des Démocrates désapprouvent, contre 17% des Républicains.

Adhésion aux mesures sociétales controversées

Les positions « antiwoke » de Trump séduisent : 62% approuvent l’interdiction des transgenres dans les sports féminins, et 57% la binarité légale des sexes.

L’abolition des programmes d’équité (EDI) divise : 39% d’approbation, surtout chez les hommes (48%) et les seniors (71%).

Environnement : un sujet de discorde

Si 54% soutiennent l’exploitation pétrolière, le retrait de l’Accord de Paris ne recueille que 30% d’approbation, y compris chez 45% des Républicains modérés.

Trois titres accrocheurs pour un journal national

Trump isolé ? 66% des Américains contre sa politique ukrainienne, selon un sondage IFOP

Fracture transatlantique : les mesures antiwoke de Trump plébiscitées aux États-Unis, rejetées en France (IFOP

Cette étude souligne une Amérique profondément divisée, où l’appartenance partisane façonne les opinions, tandis que la France affiche un rejet plus unanime des politiques trumpiennes.



Les résultats complets sont disponibles ici.

« Étude Ifop pour NYC.eu réalisée par questionnaire auto-administré en ligne auprès d'un échantillon national représentatif de 1 225 Américains âgés de 18 ans et plus (8-10 avril 2025), et d'un échantillon national représentatif de 1 000 Français âgés de 18 ans et plus (9-10 avril 2025). À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur d’au plus ±3% (19 fois sur 20) ».

