Aude - Des panneaux et des blés : comment l'Aude récolte l'énergie de demain

L'Aude, Terre d'Innovation Écologique et Économique

Par Patrick VINCENT, Journaliste spécialisé en transition énergétique

Castelnaudary, laboratoire d’une révolution énergétique ancrée dans le territoire

Dans le département de l’Aude, où les paysages de vignes et de forêts côtoient désormais des panneaux photovoltaïques, la commune de Castelnaudary s’impose comme un modèle de développement économique et écologique. Le partenariat entre Solveo Energies et la coopérative agricole Arterris, avec la mise en service d’une centrale solaire multi-solutions de 1,92 MWc, illustre cette dynamique. Ce projet, combinant technologies de pointe et ancrage local, incarne une nouvelle ère pour l’Aude : celle d’un territoire alliant souveraineté énergétique, innovation et résilience économique.

Un ancrage territorial renforcé par l’énergie solaire

Le site industriel d’Arterris à Castelnaudary, cœur historique de la production agricole audoise, se transforme en vitrine technologique. Grâce à des installations photovoltaïques diversifiées (ombrières de parking, toitures, mini parc au sol), chaque mètre carré est optimisé pour produire une électricité verte consommée sur place. Cette approche « zéro gaspillage d’espace » réduit l’impact visuel tout en valorisant le patrimoine industriel existant.

L’autoconsommation collective avec La Conserverie du Languedoc, située à 1 km, symbolise cette synergie territoriale. « Ce montage pionnier prouve qu’un réseau énergétique local peut mutualiser les ressources entre acteurs économiques », souligne Jean-Marc Mateos, président de Solveo Energies. Une logique circulaire qui renforce les liens entre agriculteurs, industries et collectivités.

Un levier économique pour l’Aude

Avec 16 % de la consommation du site d’Arterris couverte par le solaire et 200 MWh/an redistribués à sa filiale, le projet génère une économie annuelle significative. La maîtrise des coûts énergétiques à long terme et les subventions de la Région Occitanie (désamiantage, renforts structurels) permettent à Arterris d’investir dans d’autres secteurs, comme l’agroalimentaire.

Le deuxième lot de 3,5 MWc, en cours de construction, implique un co-investissement avec l’AREC Occitanie et Solveo. Ce modèle public-privé attire des capitaux tout en créant des emplois locaux, consolidant l’Aude comme pôle d’excellence énergétique. « Ce partenariat rend notre modèle plus résilient », explique Yasmina Bousraou, Directrice RSE d’Arterris.

Des technologies avant-gardistes au service de l’écologie

Le déploiement de solutions hybrides (ombrières de 6 m de hauteur, toitures désamiantées) démontre l’expertise technique de Solveo, certifié ISO et médaillé Ecovadis 2023. Ces innovations réduisent l’empreinte carbone du site de 2 300 tonnes de CO₂ par an, alignant l’Aude sur l’objectif « Occitanie 2050 » de neutralité carbone.

À terme, les 5,4 MWc cumulés feront de Castelnaudary un « hub énergétique » régional, inspirant d’autres territoires ruraux à concilier industrie et écologie.

L’Aude Solar Valley : Castelnaudary écrit l’avenir vert de l’Occitanie »

L’Aude, souvent perçue pour son patrimoine historique, devient un laboratoire de la transition énergétique. En associant technologies innovantes, circuits courts d’énergie et coopération territoriale, le département prouve que développement économique et écologie ne sont pas antinomiques. Un modèle à suivre, où chaque parking, chaque toit et chaque hectare inutilisé devient une ressource pour l’avenir.