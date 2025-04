MARSEILLAN - Le Château d'eau de Marseillan : Un phare de nacre au cœur du Bassin de Thau

Le Château d’eau de Marseillan : Un phare de nacre au cœur du Bassin de Thau



En 1958, un géant de béton de 82 mètres s’élevait à Marseillan pour veiller sur l’approvisionnement en eau de la région. Pendant près de cinquante ans, ce château d’eau fonctionnel, mais austère, faisait partie du paysage sans susciter d’émotion. Tout change en 2007, lorsque la Fondation Liedts-Meesen, portée par la vision de l’architecte belge Marnix Verstraeten, transforme cette tour utilitaire en une œuvre d’art poétique, clin d’œil éclatant à l’étang de Thau et à ses trésors conchylicoles.

Une métamorphosenacrée, fruit d’une folle utopie

L’idée ? Recouvrir les parois du réservoir avec 3 007 coquilles d’huîtres, récupérées auprès des restaurateurs locaux. « Un projet fou et délicieusement poétique », écrivait Le Midi Libre en mars 2007. Ces coquilles, issues de l’étang de Thau, furent soigneusement fixées côté nacré vers l’extérieur, captant les reflets changeants de la lumière. « À chaque heure de la journée, le château d’eau danse avec le soleil et le vent, comme un phare qui raconte l’histoire de notre territoire ».

La réalisation, menée en moins de six semaines sous la direction de Verstraeten, a mobilisé une équipe pluridisciplinaire : Luc de Kerpel , l'architecte, Kelly Project en qualité de chef de chantier), et quelques autres entreprises. Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau du Bas-Languedoc a apporté son soutien logistique, tandis que la Mairie de Marseillan coordonnait les aspects administratifs.

La Collecte des coquilles : Une aventure collaborative

Pour réunir les milliers de coquilles, un appel fut lancé aux restaurateurs de tout le littoral languedocien. La liste des contributeurs, longue comme un menu de fête, reflète l’engagement de toute une région (voir en fin d'article)

Un symbole régional, entre technicité et poésie

Avec ses 18,5 mètres de diamètre, le château d’eau reste une prouesse technique. Mais depuis 2007, il incarne aussi l’audace artistique. Manne Verstreetten, designer gantois associé au projet, décrit l’édifice comme « une interface entre l’utile et le beau, où l’eau et la nacre dialoguent ».

La Fondation Liedts-Meesen, dirigée par Alain Liedts et Françoise Meesen, a veillé à ce que l’œuvre s’inscrive dans une démarche écoresponsable. « Les coquilles, destinées à la poubelle, ont retrouvé une seconde vie. C’est une métaphore de notre relation à la nature », explique Meesen.

Un phare qui Veille sur Marseillan

Aujourd’hui, le château d’eau attire autant les curieux que les amateurs d’art. Lors des journées ensoleillées, sa façade scintille comme un miroir brisé, tandis que les jours de mistral, les coquilles bruissent doucement. « C’est notre Tour Eiffel à nous », s’amuse un enfant du village.

Pour Marnix Verstraeten, l’architecte derrière ce rêve, le projet dépasse l’esthétique : « C’est un rappel que l’infrastructure publique peut être à la fois fonctionnelle et inspirante. Ici, chaque coquille raconte une histoire, chaque reflet porte l’âme de l’étang. »

En 2025 : Un bijou à préserver

Dix-huit ans après sa métamorphose, le chapiteau nacré montre des signes d’usure. Quelques coquilles se sont envolées avec le temps, et l’ensemble mériterait un rafraîchissement. Mais cette histoire vaut toujours le détour : à notre connaissance, cette œuvre artistique reste unique au monde. Et qui sait ? Peut-être qu’un nouveau bienfaiteur, séduit par son héritage, lui offrira une seconde jeunesse avec des coquilles plus récentes et résistantes.

En attendant, le château d’eau continue de briller, rappelant que même les rêves les plus fragiles peuvent marquer l’histoire d’un territoire. Et lorsque la nuit tombe, éclairé par des projecteurs, il semble veiller sur la région tel un gardien lumineux, prouvant que même les utopies les plus folles peuvent prendre racine dans le béton !

La liste des contributeurs,

La Cabane du Pécheur - Agde, La Pergola - Agde, Les Ondines - Agde, La Storia - Béziers, A la Voile Blanche - Bouzigues, Chez. Bruno "Au bord de létang* Bouzigues, Chez Francine - Bouzigues, Chez Julie - Bouzigues, Chez La Tchepe - Bouzigues, Chez Petit Pierre - Bouzigues, Côte Bleue Bouzigues, La Nymphe - Bouzigues, La Palourdière La Palourdière - Bouzigues, La Table de Marie - Bouzigues, L'Arseillère - Bouzigues Le Grand Bleu - Bouzigues, Le Marin - Bouzigues, Le Petit Bouzigues - Bouzigues, Mr Nicolas Balcon - Bouzigues, Rive de Thau - Bouzigues, Can José - Canet Plage, Les Dunes Marines - Canet Plage, Earl Allary & Fils - Leucate, L'Aquanum - Leucate, Les Oranges de la Mer - Leucate, Martine Chea - Leucate, Côté Sud - Marseillan, Ets Plauzolles Philipps - Producteurs - Marseillan, Le café - Marseillan, Le Soleil - La Maison du Pêcheur - Mèze, Le Caquelon - Mèze, Le Coquillage - Mèze, Le Coquillou - Mèze, L'Etang LEtang - Mèze, LHuitre Rieuse - Montpellier, Café du port - Palavas Palavas Les Flots, Le New-Port - Palavas Les Flots, Le Rio - Palavas Les Flots, Amarine Restourant - Perpignan, Le Restaurant de la Cote Catalane - Perpignan, Les Huitres du Cap-Blanc - Port-Leucate, Mas Bleu - Port-Leucate, MAS J.-5. Fourmer - Port-Leucate, Les Poissonneries de la COte Catalane - Port-Vendres, Chez François - Sète, La Calanque - Sète, La Patelle - Sète, La Rascasse - Sète, Le Bistrot du Port - Sète, Le Grand Bleu - Sète, Le Pescadou - Sète, Le Petit Pecheur - Sète, Le Piq Bouf - L'Epicerie Marine - Sète, Les Demoiselles Dupuy - Sete, Les Goélands - Sète, Les Saveurs Saveurs de la mer - Sète, Monté-Christ - Sète, Porto Pollo - Sète, Boniface Coquillages - St-Cyprien, La Marine - Hervé Cribelle - St-Cyprien, La Tonnelle - St-Cyprien Plage, Le Chalut - St-Cyprien Plage, Le Phare - St-Cyprien Plage, La Pécherie -St-Cyprien Port, Gigi Nemorin - Valras Plage, L'Auberge Provençale Valras Plage, Le Maeva - Valras Plage, Occitanie Coquillages - Vendres