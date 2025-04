MARSEILLAN - 4,9 km de liberté : Marseillan et Pomérols roulent ensemble vers l'écologie !

MARSEILLAN-POMÉROLS – Une piste cyclable pour unir deux communes aux destins liés



C’est un projet attendu par des centaines d’habitants, collégiens et cyclistes : la piste cyclable reliant Marseillan à Pomérols entre enfin dans sa phase concrète. Après le lancement des travaux côté Pomérols le *12 mars 2025*, c’est au tour de Marseillan de démarrer son tronçon à partir du 25 avril. Une avancée majeure pour ces deux communes voisines de l’Hérault, qui, bien que n’appartenant pas à la même agglomération, partagent un quotidien étroitement imbriqué.

D’une longueur totale de 4,9 km (dont 2,75 km sur Marseillan et 2,175 km sur Pomérols), cette voie douce traversera un paysage typiquement méditerranéen, entre vignes et campagne, offrant une alternative sécurisée aux automobilistes. Un enjeu crucial pour les collégiens de Pomérols scolarisés à Marseillan, mais aussi pour les actifs, touristes et amateurs de mobilités douces. « Cette piste est bien plus qu’un simple chemin : c’est un trait d’union entre nos populations », souligne un élu local.

Collaboration et financement : chaque commune joue sa partition

Chaque municipalité finance les travaux sur son territoire : 293 000 € TTC pour Marseillan et 522 572 € TTC pour Pomérols, ce dernier incluant des aménagements complémentaires à l’entrée du village.

Piloté par EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, le chantier marseillanais s’achèvera le 16 mai, promettant une livraison globale fin mai 2025.

Inauguration en fanfare et équipements innovants

L’inauguration officielle est prévue le 28 juin : à 11h à Pomérols et à 18h à Marseillan, au pied du Château d’eau. En plus de sécuriser les trajets quotidiens (domicile-travail, commerces), la piste s’accompagne d’équipements pratiques : une station de réparation et un compteur de fréquentation, pour mesurer son impact.

Un pas vers l’avenir

Ce projet illustre la volonté des deux communes de privilégier une mobilité écologique et inclusive. « C’est une victoire collective : même sans intercommunalité, on prouve que la proximité humaine prime », se réjouit un habitant. Entre paysages bucoliques et lien social renforcé, cette piste cyclable incarne un avenir où le vélo rime avec liberté et solidarité.

