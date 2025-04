MARSEILLAN PLAGE - Pluie, tambours et ferveur populaire :Un lancement de saison en fanfare à Marseillan Plage

Marseillan Plage inaugure sa saison touristique sous les rythmes envoûtants des Batu’Bahia

Malgré un ciel gris et un léger crachin en début de défilé, l’enthousiasme était au rendez-vous ce samedi matin à Marseillan Plage. Plusieurs centaines de personnes ont bravé le temps maussade pour célébrer le lancement de la saison touristique, orchestré par l’Association des Commerçants. Au programme : une explosion de couleurs, de percussions brésiliennes et de surprises, dont un défilé improvisé de la Batucada dans les allées d’un supermarché local, salué par des ovations.

Un réveil festif malgré les nuages

Dès 10h30, l’Espace Phocéa a pris des airs de Carnaval de Rio grâce à la troupe Batu’Bahia. Les 30 artistes, dirigés par Rémi Caballer, ont électrisé la foule avec leurs batucadas entraînantes et leurs chorégraphies inspirées de Bahia et Rio. « C’est magique de voir autant de sourires, malgré la pluie. La musique unit au-delà des intempéries », a confié un membre de la troupe, dont les ateliers d’initiation ont séduit petits et grands.

L’inoubliable intrusion de la Batucada en supermarché

Le clou de la matinée ? Le passage impromptu des percussionnistes entre les rayons d’un supermarché SPAR de Marseillan Plage. Sous les regards ébahis des clients, les tambours ont résonné entre les étalages, transformant l’espace en piste de danse éphémère. « C’était complètement fou ! On ne s’y attendait pas, mais ça résume l’esprit de cette journée : spontané et joyeux », a réagi une cliente, hilare.

Convivialité méditerranéenne et clap de fin en apothéose

Après la parade, la Place du Marché a accueilli un festin solidaire : brasucade (moules grillées au feu de bois), dégustations de produits locaux et concert de Gipsy Rumba. Malgré les bourrasques, les 200 places assises ont été prises d’assaut, tandis que des familles dansaient sous les parapluies.

Roxane Thery, présidente de l’Association des Commerçants, a salué cette mobilisation : « Marseillan Plage, c’est avant tout une histoire de cœur. Aujourd’hui, on a prouvé que rien n’arrête la joie de vivre méditerranéenne ! »