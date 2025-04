BÉZIERS - Arènes de Béziers - FERIA OFF 2025

Vendredi 2 et samedi 3 mai 2025, se tiendra la Feria OFF devant et à l'intérieur des Arènes de Béziers. Ce week-end mettra à l’honneur les traditions locales, et en particulier la tradition taurine, si chère à notre territoire.

L’édition 2025 de la Feria OFF réunira avec fierté les figures locales : toreros, éleveurs, aficionados, cuisiniers et vignerons. Ce sera l’occasion de célébrer l’identité culturelle de Béziers et de créer un véritable moment de partage intergénérationnel.

Chaque matin, une capea mettra en lumière les jeunes élèves de l’École taurine de Béziers, qui auront l’opportunité de s’exercer à l’art du toreo face à des jeunes taurillons de l’élevage gersois Belle Aventure.

Les après-midis seront consacrées au Gala taurin Christian Coll, avec la participation des toreros biterrois Carlos Olsina et Christian Parejo, aux côtés de Victor Clauzel et du jeune torero gardois Clovis, lui aussi formé à l’École taurine de Béziers. Ces talents affronteront des toros issus du prestigieux élevage Jalabert.

En parallèle des spectacles taurins, la Feria OFF proposera un programme festif et convivial, avec la mise en valeur des produits régionaux à travers des dégustations de vins, tapas et spécialités locales. Ce week-end s’inscrit ainsi dans une démarche de promotion du patrimoine culturel et gastronomique du Biterrois.