Sérignan - Cash Piscines ouvre un nouveau magasin à Sérignan

L’enseigne Cash Piscines poursuit son développement en Occitanie avec l’ouverture d’un nouveau point de vente à Sérignan, au 740 avenue Edgar Faure. Spécialisée dans la vente en libre-service de matériels et d’accessoires pour piscines et spas gonflables, l’enseigne propose plus de 2 000 références en stock. L'ouverture officielle a eu lieu le samedi 12 avril 2025.

Sur une surface commerciale de 700 m², les clients peuvent retrouver une large gamme de produits : piscines tubulaires, en bois ou en acier, équipements d’entretien, pièces détachées, produits de traitement de l’eau ou encore accessoires de confort et de sécurité. Fidèle à son principe du « do it yourself », Cash Piscines permet aux particuliers de s’équiper en toute autonomie, à des prix compétitifs.

“Sérignan est une ville en plein développement, et nous sommes ravis d’y ouvrir ce nouveau magasin. Il répondra aux besoins croissants des habitants de la région, qui souhaitent entretenir et profiter de leurs piscines tout au long de l'année. Cette ouverture marque un renforcement de notre présence locale et nous permet d’offrir aux clients des produits parfaitement adaptés à leurs attentes, tout en améliorant leur accessibilité," précise Ludovic Py, directeur du magasin de Sérignan.

Adhérent au réseau depuis 2005, Ludovic Py supervise également cinq autres magasins situés dans les départements voisins. À Sérignan, il s’entoure d’une équipe de trois collaborateurs, incluant une nouvelle recrue spécialement embauchée pour ce point de vente.

Le magasin est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.