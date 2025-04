MARSEILLAN - Sur le port, l'élégance intemporelle des MG séduit encore

Marseillan, escale prestigieuse pour les amoureux de légendes automobiles



Vendredi 25 avril – 12h, Port de Marseillan

Ce vendredi 25 avril, le port de Marseillan vibre au rythme des moteurs d’exception. L’AMG Club de France, regroupant 140 passionnés en région PACA-Corse, y fait halte dans le cadre d’un rallye de trois jours à travers les paysages emblématiques du Sud. Après les Rolls-Royce en 2023 et les Ferrari en 2024, la ville confirme son statut d’étape incontournable pour les concentrations de véhicules historiques.

Un rallye entre patrimoine et paysages

Partis des Alpilles, les 22 voitures et 41 participants ont sillonné la Camargue, les Saintes-Maries-de-la-Mer, Aigues-Mortes et la Grande-Motte avant d’accoster à Marseillan. Au programme : un déjeuner chez Chez Gallinette, établissement authentique tenu par Claudia, pêcheuse professionnelle, mettant à l’honneur les produits locaux. L’après-midi, le groupe a embarqué pour une visite des parcs à huîtres de l’étang de Thau, symbole du patrimoine maritime local.

Marseillan, terre d’accueil pour l’automobile d’exception

« Le charme de Marseillan et son cadre portuaire en font une escale idéale », explique Dominique Amaudru, représentant du club.

La municipalité a facilité le stationnement sur le quai, soulignant l’impact économique de ces événements.



Au cœur de l’étape : des MG de collection, dont des MGA des années 60 et des modèles B jusqu’aux années 80, célébrant un siècle d’histoire de la marque. Une MGA « bodybuildée », verte et audacieuse, a particulièrement captivé les regards.

Demain, le rallye s’élancera vers les Gorges de l’Hérault et Saint-Guilhem-le-Désert, clôturant une édition alliant routes sinueuses, culture et convivialité.



Preuve que Marseillan, entre tradition et modernité, roule désormais en tête des destinations prisées des amateurs de mécaniques légendaires.