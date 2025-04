MARSEILLAN - La presse en parle - Ce village du Languedoc a conservé son authenticité en bord de mer !

Vous pouvez retrouver dans la rubrique ” La presse en parle ” du Petit Marseillanais les évènements et les actualités concernant la vie locale ou régionale relayés par les médias locaux ou nationaux.



C'est cette semaine le site "Carré d'infos " spécialiste des visions de la mode, du voyage, du bien être qui évoque la commune de Marseillan



Dans un article publié le 25 avril 2025 sur le site Lifestyle, Anne-Sophie partage son coup de cœur pour Marseillan-Plage, un village du Languedoc situé en Occitanie.



Elle y oppose l’atmosphère paisible, authentique et peu urbanisée de cette station balnéaire à celle, plus touristique et dense, de Palavas-les-Flots.

L’auteure met en avant les charmes naturels de Marseillan, son patrimoine préservé, ses plages spacieuses, ses traditions conchylicoles, et ses initiatives écologiques.

À travers cet article, Anne-Sophie fait clairement la promotion de Marseillan-Plage comme un havre méditerranéen à découvrir absolument.



Voir l'article original sur le site Carré d'Info