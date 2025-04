HÉRAULT - Créativité et engagement : le street art s'invite au centre de loisirs de Marseillan

Le Street Art au service de la jeunesse marseillanaise : une semaine haute en couleurs au centre de loisirs

Pendant les vacances de printemps, les enfants du centre de loisirs de Marseillan ont vécu une aventure artistique hors du commun grâce à un atelier de street art encadré par deux artistes français renommés : Sancko et Outofthe.black, réunis sous le nom de Sanckøblack.



Une initiative rendue possible par l’engagement sans faille du Service Enfance et Jeunesse de la mairie, dirigé par Patrick Molinier.

Avec passion et créativité, les équipes du centre ont su mettre en place un cadre propice à l’expression artistique, en collaboration étroite avec les artistes. Tout au long de la semaine, les jeunes Marseillanais ont pu découvrir et expérimenter différentes techniques du street art – pochoir, collage, lettrage, graffiti – dans une ambiance à la fois ludique, bienveillante et pédagogique.

Sancko, artiste collagiste et performeuse engagée, a su captiver les enfants avec son univers monochrome ponctué de rouge, les invitant à s’interroger sur les messages que l’art peut véhiculer. Outofthe.black, quant à lui, a initié les jeunes à un travail plus structuré, basé sur la géométrie et les contrastes visuels, les guidant pas à pas dans la création d’œuvres personnelles et collectives.

Le résultat de cette semaine intense : de fresques collectives spectaculaires et des créations individuelles riches de sens, qui seront exposées lors de la prochaine Fête de la Jeunesse en juin au parc de Tabarka.

Mais au-delà des œuvres, c’est une véritable empreinte artistique et émotionnelle que ces ateliers ont laissée. Les enfants sont repartis avec des outils d’expression nouveaux, une confiance renforcée, et surtout, l’envie de continuer à créer.

Ce projet illustre une fois encore l’efficacité, l’inventivité et l’engagement du service Enfance et Jeunesse, qui œuvre au quotidien pour offrir aux jeunes Marseillanais des expériences enrichissantes. Sous la direction de Patrick Molinier, l’équipe a su transformer une simple semaine de vacances en un moment marquant, porteur de valeurs et de découvertes.

Un grand bravo à tous les enfants, aux artistes et à l’ensemble des équipes mobilisées pour faire de cette semaine un véritable succès !