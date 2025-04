CASTELNAU LE LEZ - Spatial : Wheere annonce la nomination de Kevin Rutankabandi au poste Space Program Manager

Wheere, la start-up française qui révolutionne la géolocalisation indoor, franchit aujourd’hui un cap stratégique. L’entreprise annonce la nomination de Kevin Rutankabandi au poste de Space Program Manager, une étape décisive qui marque le lancement officiel de son programme spatial.



La Deeptech poursuit sa vision : faire de la géolocalisation indoor une nouvelle norme mondiale.

Kevin Rutankabandi, spécialiste des systèmes de navigation spatiale

Ingénieur double diplômé de la Faculté Polytechnique de Mons et de l'ISAE-SUPAERO, Kevin Rutankabandi dispose de plus de huit ans d’expérience chez Thales Alenia Space, où il a joué un rôle central dans le développement et l’amélioration continue du système européen Galileo. De l'identification des besoins opérationnels à l’évolution des fonctionnalités du système, son expertise s’étend sur l’ensemble du cycle de vie d’un programme spatial d’envergure.



Il rejoint aujourd’hui Wheere pour piloter une feuille de route ambitieuse autour d’un programme spatial LEO PNT (Low Earth Orbit Positioning, Navigation and Timing), articulé en trois phases majeures :

PHASE 2 - Q3 2028

IOD – PNT In-Orbit Demonstration : mise en orbite de cinq satellites pour démontrer la faisabilité du calcul de position indoor à partir de signaux émis depuis l’espace.

PHASE 3 - 2030

IOC - Initial Operational Capacity : déploiement progressif d'une constellation de 300 micro-satellites afin d'initialiser le service mondial de géolocalisation indoor pour tout utilisateur et depuis n'importe quel endroit de la Terre.

Pour mener à bien cette feuille de route ambitieuse, Kevin constituera dans les prochains mois une équipe composée de cinq ingénieurs, aux profils complémentaires : deux ingénieurs logiciels spécialisés en radiofréquence (RF SW Engineers), un ingénieur firmware, un ingénieur AIT (Assembly, Integration & Testing) et un ingénieur plateforme.

Une vision portée par l’innovation souveraine

“Le programme Galileo a été une aventure passionnante. L'ambition de Wheere va encore plus loin : il nous place cette fois en position de pionniers. Il ne s’agit plus de rattraper un retard, mais de prendre une avance décisive. Offrir à la France et à l’Europe une longueur d’avance dans la géolocalisation indoor depuis l’espace est une opportunité stratégique exceptionnelle — et je suis fier d’y contribuer.” Kevin Rutankabandi, Space Program Manager chez Wheere

Alors que le GPS a révolutionné notre manière de naviguer à l’extérieur, la localisation précise à l’intérieur des bâtiments reste un défi technologique non résolu à l’échelle mondiale. Wheere entend relever ce défi en développant une solution de géolocalisation indoor par satellite, visant à rendre cette technologie aussi accessible et universelle que le GPS.

Avec cette nomination, Wheere confirme son ambition de devenir le leader mondial de la localisation indoor en conjuguant innovation de rupture et souveraineté technologique. Le compte à rebours est lancé.

A propos de Wheere

Fondée en 2020 par Pierre-Arnaud Coquelin et Antoine Carrabin, Wheere est la deeptech française qui révolutionne la géolocalisation indoor en mettant au point la première solution capable de traverser 50 mètres de murs en béton, couvrant ainsi la totalité un site d’un kilomètre carré avec seulement quatre émetteurs.

L’entreprise a développé une technologie novatrice et brevetée, permettant de localiser personnes et objets avec une précision métrique, en intérieur comme en extérieur, surpassant ainsi les solutions traditionnelles de géolocalisation. En 2023, la société réalise une levée de fonds en seed de 11 millions d’euros.

Pour en savoir plus : https://www.wheere.com/