OCCITANIE - Union libre, Pacs ou mariage : ce que les couples d'Occitanie doivent savoir en 2025 !

Union en France : ce qu’il faut savoir sur le mariage, le Pacs et le concubinage en 2025

Marseillan, avril 2025

Dans un contexte social en constante évolution, choisir la forme de son union est aujourd’hui plus que jamais une décision importante, tant sur le plan personnel que juridique. Le ministère de l’État, via son portail Service-Public.fr, met à jour ses informations pour mieux guider les citoyens français et étrangers établis en France, ou souhaitant y formaliser leur vie de couple. Mariage, Pacs ou concubinage : chaque statut entraîne des droits et des obligations distincts.

Des unions aux effets bien différents

Le concubinage, ou union libre, n’entraîne aucun engagement légal entre les partenaires. Chacun reste autonome fiscalement, juridiquement, et peut rompre à tout moment sans procédure. En revanche, le Pacs (pacte civil de solidarité) crée des droits et des devoirs : solidarité pour les dettes de la vie courante, imposition commune, mais pas de droit automatique à l’héritage sans testament. Le mariage, quant à lui, est l’union la plus engageante : régime matrimonial, héritage, fiscalité, protection du conjoint et des enfants – tout est encadré.

Nouveautés fiscales : le prélèvement à la source évolue

À partir de septembre 2025, les couples mariés ou pacsés verront appliqué un nouveau taux de prélèvement à la source par défaut, issu de la campagne de déclaration 2024. Une mesure visant à harmoniser davantage la fiscalité des foyers tout en tenant compte de leur mode de vie.

Unions internationales, successions et droits familiaux

Se marier à l’étranger reste possible pour les Français, mais des démarches administratives longues sont à prévoir. En cas de décès, les partenaires de Pacs ne sont pas héritiers légaux – sauf disposition testamentaire. Les femmes en couple peuvent aussi faire reconnaître conjointement leur futur enfant, à condition d’anticiper cette reconnaissance avant la conception.

Changer de régime matrimonial : une procédure encadrée

Les couples mariés souhaitant adapter leur régime matrimonial doivent consulter un notaire, informer leurs enfants majeurs et, parfois, obtenir l’accord du juge. Cette procédure peut engendrer des frais importants, notamment si des biens sont concernés.

Informer pour mieux choisir

Service-Public.fr met à disposition des modèles de lettres (attestation de Pacs, etc.) et propose des guides pratiques pour accompagner les citoyens à chaque étape de leur vie en couple.