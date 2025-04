Albi - Magnifique vague de solidarité pour la 7ème édition de l'Albi Run Urbain

Ce sont 3 070 participants – dont 300 enfants ! – qui se sont rassemblés ce vendredi 18 avril dans les rues de la cité épiscopales pour courir ou marcher, en soutien à Gillian, étudiant en école d’ingénieur, à l’INSA à Toulouse, atteint d’amyotrophie spinale.

Une mobilisation hors-norme qui a permis de récolter 38 840 € en sa faveur afin d’acheter un véhicule adapté.

Après des mois d’organisation, plus de 250 bénévoles mobilisés et 150 partenaires, la course a débuté à 18h avec 300 enfants sur la ligne de départ au profit de La Maison des Parents, permettant de récolter 3500 €. Puis, ce sont les grands qui se sont élancés à 19h sur un parcours insolite de 8 ou 12 km, en plein cœur de ville traversant l'Église de la Madeleine, l’école Aubrac ou encore le restaurant inclusif Le Grain de Sel.

Après la course et la remise des prix, sous un tonnerre d’applaudissements, la convivialité s’est emparée de la Place du Vigan avec le partage du verre de l’amitié et un concert géant.

« Dis-moi que ce n'est pas possible et je te prouverai le contraire ! Encore des larmes, de la joie, du partage, des émotions, du monde de partout, le peuple s'était réuni pour un enfant du peuple… sans artifice, même le soleil a pris part à la fête.» Jérémy Phez, fondateur de l’Albi Run Urbain

Avec un montant de 38 840 euros récoltés en cette 7 ème édition : Gillian va pouvoir continuer ses activités et réaliser ses rêves. Depuis sa création, l’Albi Run Urbain totalise ainsi 189 260 euros de dons. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter… Rendez-vous le 17 avril 2026 pour la 8ème édition !