Toulouse - Acron Aviation et SPHEREA Tests & Services Inc. concluent un accord à long terme

En marge du salon MRO qui se tenait début avril à Atlanta (USA), Acron Aviation a conclu un partenariat stratégique à long terme avec le toulousain SPHEREA Tests & Services (SPHEREA) pour ses produits enregistreur de données de vol (Boîte Noire) et de système de surveillance anticollision. Cet accord utilise le système de pointe ATEC© Series7 de SPHEREA, présent dans la plupart des ateliers aéronautiques du monde, pour faciliter les tests de remise en service des enregistreurs de données de vol Acron Aviation et des produits Aviation Communication and Surveillance Systems (ACSS) – système de surveillance anticollision – une coentreprise entre Acron Aviation et Thales.

Un partenariat stratégique

Cette collaboration pluriannuelle s'appuie sur les atouts des deux organisations pour développer et commercialiser des équipements de test de pointe destinés aux compagnies aériennes et aux centres de réparation mondiaux, afin de tester, réparer et réviser les équipements Acron Aviation.



« Cet accord souligne l'engagement des deux parties en faveur de la sécurité en favorisant les progrès et en dotant les compagnies aériennes et les centres de maintenance d'équipements de test innovants et hautement performants qui rationalisent les flux de travail et minimisent les temps d'immobilisation des avions. » Ron Nye, Directeur de la gestion des produits chez Acron Aviation.

La première solution de test développée conjointement, dont le déploiement est prévu plus tard dans l'année, facilitera le développement de la gamme d'enregistreurs de données de vol SRVIVR25 d'Acron Aviation. Le système anticollision T3CAS, leader du marché, et les anciens enregistreurs de données de vol FA2100 suivront en 2026.

« Il s'agit d'un moment important pour SPHEREA : nous officialisons ce partenariat majeur et pluriannuel avec Acron Aviation. En combinant nos produits de Test de dernière génération (ATEC© Series7 ) avec la technologie de pointe d'Acron Aviation, nous sommes impatients de jouer un rôle clé dans l'évolution continue des Tests d’équipements aéronautiques, garantissant ainsi les plus hauts niveaux de qualité et de fiabilité aux exploitants d'aéronefs du monde entier. Ce contrat démontre que SPHEREA est un acteur clé de la chaîne MRO (Maintenance, repair and overhaul), fruit du travail acharné et de l'engagement de nos équipes pour répondre aux besoins de nos clients, dont l'expertise est reconnue internationalement. » Patrice BÉLIE, PDG du Groupe SPHEREA