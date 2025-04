Toulouse - La 1ère édition des Rencontres Easy Access : près de 1000 visiteurs

Ce weekend se tenaient les Rencontres Easy Access à La Cabane (Toulouse), avec à la clé près de 1500 biens immobiliers, neufs et anciens, répartis sur l’aire toulousaine ainsi que dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne, proposés à la vente environ 20% moins cher que le marché privé. Près de 1000 visiteurs ont pu découvrir les offres et échanger avec les équipes des 10 professionnels de l’immobilier abordable qui se réunissaient pour la première fois à Toulouse : Altéal, Groupe des Chalets, Le COL, PATRIMOINE SA Languedocienne et sa filiale la Coopérative d'Habitations, Pierre Passion, Toulouse Métropole Habitat, OFS STON, Notre Maison - Groupe Valophis, et ZELIDOM Groupe Promologis.

« Les acheteurs restent motivés malgré les difficultés du marché, et ont besoin de conseils afin de mieux configurer leur projet immobilier. Les visiteurs étaient majoritairement des acheteurs de résidence principale, et notamment des jeunes, particulièrement touchés par les difficultés d’accès au crédit. Un pari réussi pour notre démarche inédite et collective de rassembler les 10 professionnels de l’immobilier abordable toulousains. Nous nous félicitons de cette belle fréquentation qui témoigne d’un réel besoin de faire plus et mieux connaître nos offres. » commentent les organisateurs des Rencontres Easy Access.

Les Rencontres Easy Access étaient placées sous l’égide d’Habitat Social en Occitanie, organisation professionnelle qui met en œuvre des politiques de l'habitat et de la ville au niveau territorial. Les porteurs de projet ont pu aussi rencontrer les équipes de l’aménageur Oppidea Europolia qui présentaient les quartiers tendance et les projets à venir dans la métropole toulousaine ; et faire le point sur leur capacité d'emprunt avec des conseillers financiers d'Action Logement.

« Cela fait plusieurs mois, que je voulais acheter mon logement à Toulouse. Étant célibataire, je pensais que je n’avais pas les moyens financiers. Mais je ne connaissais pas les dispositifs proposés en accession abordable ni les offres bien plus accessibles que le marché privé. Grâce aux Rencontres Easy Access, j’ai pu échanger avec plusieurs professionnels et ai pris rdv pour visiter, je l’espère, mon futur appartement à Bonnefoy, au cœur d’un quartier en pleine reconstruction ! Reste à savoir si j’opterai pour le BRS (Bail Réel Solidaire), ou le PSLA (Prêt Social Location-Accession). » témoigne Corinne, 43 ans, assistante de direction.

4 dispositifs en accession abordable facilitent l’accès à la propriété, et permettent aux acheteurs de bénéficier d’avantages indéniables comme un prêt à taux zéro, l’exonération de taxe foncière pendant 15 ans, une réduction sur la TVA et les frais de notaire, ou encore des frais d’agence offerts :

● Le PSLA : Prêt Social Location-Accession permet de devenir propriétaire progressivement en louant d’abord son logement avant de l’acheter, avec des avantages fiscaux et financiers.

● La VEFA : Vente en État Futur d'Achèvement permet d’acheter un logement neuf sur plan, avec des paiements échelonnés jusqu’à sa livraison.

● Le BRS : Bail Réel Solidaire permet d’acheter un logement à prix réduit en restant locataire du terrain, grâce à un organisme foncier solidaire.

● Dans l'ancien : il est possible d’acheter un bien construit ou acquis par un bailleur depuis au moins dix ans, pour de la résidence principale ou de l’investissement locatif. Ces biens répondent à des normes strictes d’habitabilité et de performance énergétique fixées par décret.