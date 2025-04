Tarbes - Harmonie Mutuelle noue un partenariat solidaire avec les Jardins de Bigorre

Actrice de solidarités, Harmonie Mutuelle agit pour favoriser l’inclusion sociale des personnes les plus vulnérables, et, plus globalement, leur bien-être. C’est pourquoi, ses élus du territoire Armagnac-Bigorre s’engagent auprès des Jardins de Bigorre, association d’insertion professionnelle, en achetant des fruits et légumes bio qui seront ensuite redistribués aux bénéficiaires de la Croix Rouge du département. Une initiative solidaire locale inédite, qui atteste de l’engagement citoyen d’Harmonie Mutuelle qui valorise le travail des personnes en réinsertion employées par Les Jardins de Bigorre, structure appartenant à l’Economie Sociale et Solidaire, qui fête ses 30 ans cette année.

À cette occasion, l’équipe d’Harmonie Mutuelle a également remis ce lundi 7 avril à la Croix-Rouge des produits d’hygiène, indispensables pour retrouver une estime de soi et un sentiment de normalité. À travers cette initiative, Harmonie Mutuelle apporte une réponse concrète et solidaire aux besoins de personnes en situation de grande vulnérabilité en leur permettant d’accéder à des produits essentiels pour la santé.

Pour une alimentation saine et accessible

La précarité alimentaire et la malnutrition touchent des personnes à toutes les étapes de leur vie : enfants en bas âges, étudiants, personnes âgées… Beaucoup se privent régulièrement de repas et/ou sont contraintes de consommer des produits à bas coût, souvent mauvais pour la santé. Ces problèmes d’accès à une alimentation en quantité et qualité suffisante génèrent souvent du stress et de la honte, et peuvent pousser les personnes à s’isoler. Harmonie Mutuelle met en place un partenariat solidaire inédit avec Les Jardins de Bigorre qui favorise directement une alimentation saine, de qualité et locale.

« L’alimentation influe sur la santé, d’où l’importance de pouvoir manger sainement. Favoriser l’accès de tous à des produits frais, de qualité tout en privilégiant les circuits courts, afin de contribuer au dynamisme économique du territoire : tels sont nos objectifs à travers cette action de solidarité. » Charles Perez, Président Harmonie Mutuelle Armagnac-Bigorre

« Présente à Tarbes depuis la première guerre mondiale, la Croix-Rouge Française a vocation à secourir et aider les personnes vulnérables ou en difficulté. L’aide alimentaire est une des actions principales développées à l’antenne de Tarbes. Face à une demande en constante progression, l’équipe de bénévoles s’emploie à subvenir aux besoins. Chaque année, ce sont approximativement 100 tonnes de produits alimentaires qui sont distribuées au centre ou à l’occasion d’une tournée quotidienne de portage à domicile ; cela représente entre 8 et 9000 paniers confectionnés grâce aux produits de la Banque Alimentaire mais aussi aux dons de certaines grandes surfaces. » Serge Perez, responsable de l’antenne de la Croix Rouge de Tarbes

« Sensibles à la question de l’accès de tous à une alimentation de qualité et à l’inclusion des personnes en difficultés, les Jardins de Bigorre sont créés en 1994 sous la forme d’un atelier chantier d’insertion. Aujourd’hui le jardin se compose de 4 hectares plein champ, 7 000 m² de serres froides, d’un verger, implantés sur les terres fertiles de la vallée de l’Adour. Nous distribuons 250 paniers par semaine à nos adhérents. 30 salariés en insertion et une équipe de 8 permanents, cultivent chaque jour l’ensemble de notre production certifiée Agriculture Biologique » Gilles Milan, directeur des Jardins de Bigorre