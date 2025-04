Toulouse - Enercoop Midi-Pyrénées instaure un congé de santé gynécologique

Si l’Espagne est le premier pays en Europe à avoir adopté une loi sur le congé menstruel en 2023, en France, on n’en est pas encore là malgré le sondage de l’IFOP datant de 2021 qui révélait qu’une personne menstruée sur deux souffrait de règles douloureuses, liées ou non à une pathologie sous-jacente1 .

Pourtant, des entreprises et collectivités permettent à leurs salariées de disposer de jours de congés supplémentaires en cas de douleurs liées aux règles ou à la ménopause. La Scic Enercoop Midi-Pyrénées fait partie des pionnières en l’ayant mis en place dès octobre 2024 et octroie donc à ses 11 salariées la possibilité de prendre sur une année civile 13 jours de congés menstruels ou ménopause par an, découpables en demijournée (et dans un maximum de 2 jours consécutifs) afin de permettre à ses salariées de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation et de ménopause.

1. https://eve-and-co.com/blogs/actualites/etude-ifop-pour-eve-co-les-francaises-la-precarite-menstruelle

Qualité de vie & santé au travail…

Cette démarche qui vise au bien-être de ses salariées va de pair avec son cœur de métier qui agit et milite pour la transition énergétique, écologique et solidaire. En effet, les luttes féministes et écologiques proviennent d’un même système patriarcal et capitaliste qui exploite à la fois les femmes et la planète. En abordant ces deux enjeux ensemble, la coopérative promeut des valeurs de solidarité, de justice sociale et de coopération, essentielles pour des solutions durables et inclusives.

« La mesure a été adoptée sans objection lors d’une réunion de gouvernance en septembre 2024, avant d’être entérinée par le comité de direction de la coopérative. Le bénéfice de ce congé est pris en charge par la coopérative sans aucun justificatif et n'est pas soumis à la délivrance d’un certificat médical. Il peut être pris sans préavis et sa déclaration fait l’objet d’une procédure confidentielle. C’est une décision d’égalité professionnelle, contrairement à ce que disent certains. L'essentiel est pour nous que le bien-être au travail prime pour tous les salariés. Ce jour de congé menstruel n’est pas un arrêt maladie, il s’ajoute simplement aux congés légaux, sans perte de salaire »précise Mathilde Duran, co-présidente d'Enercoop Midi-Pyrénées.

« Ce jour de congé menstruel a libéré la parole ! Car les hommes sont souvent mal informés sur les règles et la ménopause, alors que cela engendre pour certaines femmes, des douleurs atroces ou des contraintes. Les 9 collègues masculins ont soutenu cette démarche. Ce n’est pas un thème de conversation habituel devant la machine à café. Ce dispositif mérite d’être généralisé ! » raconte Rémy Seksek, chargé de construction et d’exploitation au sein de la coopérative.

… au service de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes

Plusieurs salarié⋅es d’Enercoop Midi-Pyrénées ont souhaiter sensibiliser aux biais présents dans la coopérative et, plus généralement, dans la société. « Pour vérifier cet état des lieux, nous avons utilisé quelques outils simples, tels que le comptage de qui porte la charge mentale en entreprise, notamment celle de prendre soin de l’équipe. Nous avons ainsi constaté que 100% des cagnottes d’anniversaire étaient prises en charge par des femmes » explique Mathilde Galantucci, chargée de Vie Coopérative, et qui détaille différentes mesures mises en place :

- Créer une culture commune : en tant que femmes, nous avons su créer une culture commune sur l'égalité des genres, à travers des revues, des associations, des podcasts, des livres, des films, des conférences, où les hommes ne sont curieusement pas majoritaires. L’objectif est donc d’apporter cette culture et cette pédagogie au sein de notre coopérative, afin que chaque coopérateur, qu’il soit homme, femme ou non-binaire, puisse en bénéficier et l’adopter. Nous avons ainsi mis en place des ateliers pédagogiques, un référentiel documentaire et des affichages d’infographies, dans le but de soutenir les femmes et de les soulager, afin de ne plus être les seules à expliquer que la compétence n’a pas de genre !

- Mettre en place des outils : afin de rendre nos actions plus visibles et tangibles, nous essayons de créer des outils qui non seulement incarnent nos valeurs, mais qui facilitent aussi la mise en œuvre de pratiques inclusives et responsables. Ces outils incluent l'écriture inclusive, une charte (en cours d’écriture), ainsi que des politiques de gouvernance comme les congés menstruels. En définitive, l’ensemble de ces actions vise à créer un environnement où l’équité, la transparence et l’inclusivité ne sont pas que des valeurs abstraites, mais des principes activement mis en œuvre au quotidien. Cela contribue non seulement à la construction d’une culture organisationnelle forte, mais également à l’amélioration du bien-être des collaborateurs, renforçant ainsi leur engagement et leur satisfaction. Ces démarches permettent aussi d'attirer et de fidéliser des talents diversifiés, en créant un cadre où chacun se sent écouté, respecté et soutenu.