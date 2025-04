MARSEILLAN - Pollution et biodiversité : Quand les jeunes Marseillanais passent à l'action !

Une matinée éco-citoyenne pour préserver le port de Marseillan

Ce Mercredi matin, le port de Marseillan a vibré au rythme d’une initiative originale alliant action écologique et pédagogie. Encadrés par des adultes engagés, les enfants du centre de loisirs et les jeunes élus du conseil municipal des jeunes de Marseillan ont participé à une opération de nettoyage du port, couplée à une sensibilisation sur la biodiversité marine animée par la société Ecocean. La brigade bleue de Séte Agglopole Méditerrannée completait le dispositif . Cette brogade bleue à en effet pour mission de répondre à la problématique des déchets flottants dans les emprises du port de Sète et de la lagune de Thau. Une démarche concrète pour éveiller les consciences face à l’urgence environnementale.

Un ramassage de déchets riche en enseignements

Dès 9 heures, une vingtaine d’enfants, équipés de gants, de pinces et de sacs recyclables, ont arpenté les quais sous le regard attentif de Patrick Molinier, responsable du service enfance et jeunesse de la mairie. "L’objectif est de leur faire prendre conscience que chaque déchet abandonné a un impact direct sur la mer", explique-t-il. Les jeunes ont rapidement pu prendre conscience de la quantité d'emballages plastique, canettes, mégots, et même deux smartphones iPhone,retrouvés près des pontons. "C’est bizarre de trouver des téléphones dans l’eau !" s’étonne l'une des petites filles de 9 ans.

Christophe Garnier, maître du port, souligne l’importance de ces actions : "Marseillan est détenteur du Pavillon Bleuet nous nous efforcons d'avoir un port propre et acceuillant . Ces nettoyages empêchent également les déchets de finir en mer, où ils mettent des décennies à se dégrader."

Ecocean : Découvrir la vie invisible des ports

Après l’effort, place à la découverte. Amandine Bolze, chargée de sensibilisation chez Ecocean, a captivé son jeune auditoire avec des ateliers interactifs. "Les ports abritent une biodiversité insoupçonnée, mais souvent menacée par la pollution et l’urbanisation", explique-t-elle.

Les enfants ont pu observer un Biohut, une nurserie artificielle installée sous les pontons pour offrir un refuge aux jeunes poissons. "C’est comme une petite maison sous l’eau pour les bébés poissons !" s’exclame l'un des garcons de 8 ans. Un jeu de rôle géant a ensuite transformé les participants en petits poissons devant éviter filets de pêche et déchets pour survivre. "C’était trop marrant, mais ça montre que c’est dur pour les poissons à cause de la pollution", commente un autre.

Une démarche à long terme

Cette matinée s’inscrit dans un projet plus large de sensibilisation porté par la mairie et Ecocean. "Nous intervenons dans toute la France pour reconnecter les enfants à la nature. Ici, à Marseillan, l’implication des jeunes et des élus est exemplaire", se réjouit Amandine Bolze.

En fin de session, chaque enfant est reparti avec un diplôme d’"éco-garde du port" et des idées plein la tête. "Maintenant, je ferai attention à ne rien jeter par terre", promet encore un autre participant. Une belle victoire pour les organisateurs, qui envisagent déjà de nouvelles actions, comme l’installation permanente de Biohuts ou des ateliers avec les écoles.