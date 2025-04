MARSEILLAN - Les Papilles en fête : une ode savoureuse au terroir marseillanais le samedi 3 mai 2025

Les papilles en fête : Une journée de découvertes et dégustations samedi 03 mai 2025

À Marseillan, le samedi 3 mai 2025 promet d’être un régal pour les sens avec la toute première édition de « Les Papilles en fête ». De 7h à 23h, la ville vibrera au rythme des saveurs locales, des rencontres humaines et des découvertes artisanales. Cette manifestation inédite, portée par la municipalité, convie habitants et visiteurs à un parcours gourmand et éducatif au cœur du terroir occitan.

Entre excursions en petit train vers les mas conchylicoles, balades en bateau sur l’étang de Thau, et dégustations dans les domaines viticoles, la journée multiplie les expériences. Le marché gourmand et celui des Halles mettront en avant les producteurs et artisans locaux, fiers de partager leurs spécialités : fromages, tapas, cafés, vins, douceurs sucrées… Autant de stands où le goût rencontre l’engagement, la passion, et le savoir-faire transmis de génération en génération.

Animations musicales, ateliers pour enfants, spectacles, démonstrations culinaires et expositions pédagogiques rythmeront cette journée festive pensée pour petits et grands. Plus qu’un simple événement gastronomique, « Les Papilles en fête » célèbre un art de vivre local, responsable, joyeux et accessible à tous. Une première édition ambitieuse, conviviale et généreuse, qui plante déjà le décor d’un rendez-vous appelé à s’ancrer durablement dans le calendrier marseillanais et dans le cœur des visiteurs.

Le samedi 03 mai 2025 - HorairesDe 7h00 à 23h00

Les Mas conchylicoles de Marseillan

Partez à découverte des mas conchylicoles en petit train. Les producteurs vous accueillent pour vous faire découvrir leur métier et déguster leurs produits.

Transport gratuit en petit train aller-retour du port de Marseillan jusqu’aux Mas Conchylicoles.

Départs toutes les 30 minutes. Premier départ à 10h (Port), dernier départ à 15h (Mas).

L’étang de Thau en bateau

L’Étoile de Thau IV vous propose une balade en bateau au départ du port pour découvrir les richesses de l’étang de l’Etang.

Possiblité de dégustation de produits locaux. Sur réservation au 06 03 23 73 65. Départs à 11h et à 15h – Quai Antonin Gros à Marseillan-ville

Les domaines viticoles et la cave coopérative

La Madeleine St Jean : Vente, visite et dégustation au domaine de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 – 9 rue du 19 Mars 1962 à Marseillan-ville – 04 67 26 12 42

Les Charmettes : Vente, visite et dégustation au domaine de 8h à 12h – Route de Florensac à Marseillan-ville – 06 22 30 43 75

Les Caves Richemer : Visite et dégustation à 10h et à 15h30 (5€ par personne) – 51 route de Bessan à Marseillan-ville – 04 11 27 07 64

Noilly Prat : 11h : Dégustation du vermouth à 11h – Places limitées, inscription à : boutique@noillyprat.fr - Visite payante en français à 11h, 14h45 et 16h15 – Réservation est fortement conseillée sur www.noillyprat.fr

Déguster

Marché des Halles

Venez (re)découvrir le marché des halles avec son ensemble de commerces alimentaires, fruits & légumes, viandes, poisson, fromages et produits artisanaux.

De 7h à 13h – Place du 14 juillet

Marché gourmand

Une occasion de rencontrer et échanger avec des professionnels du territoire qui produisent, transforment ou valorisent des produits, pour le plus grand plaisir de vos papilles !

De 10h à 14h et de 18h à 21h – Place du théâtre

Domaine de la Gaufrèze : élevage de porc fermier en plein air, vous propose de venir déguster des planches de tapas et de faire le plein de charcuterie artisanale !

Ferme du Peyral : élevage de caprin, vous propose de venir déguster ses différents fromages de chèvre.

Le Thau’réfacteur : venez découvrir son travail de torréfaction artisanale ! Vente et dégustation de cafés torréfiés à Marseillan.

Entremets et chocolats : snacking salé, sucré (tarte, cookie, viennoiseries)

La Capéchade : vente de zézettes artisanales produites par le collectif

O Doux Bhaji : transforme des oignons BIO en délicieux beignets

Le Gouic : vente et dégustation des vins Richemer, de chocolat de chez Douceurs d’Oc et de fromages du Salagou

Patisserie Cerrato : vente de de produits artisanaux (guimauves, beignets, crêpes, pomme d’amours, cannelés, fondant chocolat, panna cotta, fougasses salées pizza, pissaladières, panini).

Casa Di Occitanie : vente de produits artisanaux (plancha de porc mariné, chipolatas, frites et plateaux de charcuterie à la coupe, sandwichs, également réalisés avec la charcuterie préparée dans notre boucherie de Sète.

Domaine La Fadèze : vente et dégustation de vins du domaine (rouge, rosé, blanc)

La Moule à Fa’Sète : Brasucade de moules, huîtres

Fromagerie des Halles Soubrillard / Contreras : Fromages

Vanssy Churros : Churros maison, crêpes gaufres et hot-dog

Philipaud : Barba papa, bonbons, pancake et crêpes

Bananachoc : Bananes glacées au chocolat, pancakes et glaces

S’informer

L’association la Capéchade :

Atelier “Fabrication de Zezettes de Sète”. De 10h à 12h – Locaux de l’association, 1 avenue de la Marine

Places limitées, réservation : accueil@lacapechade.org

Pour nourrir aussi ses méninges

Parce que se nourrir est aussi une occasion de se retrouver, d’aller à la rencontre, d’agir sur l’économie locale et notre environnement. Venez-vous informer et vous amusez en famille avec des acteurs engagés du territoire.

De 14h à 18h – Place du théâtre

UFC que choisir : Ateliers autour du mieux manger en famille

SMBT : Stand d’information sur le Projet Alimentaire Territorial (PAT)

OccitAlgues : “A la découverte des algues : de la mer à l’assiette” – Atelier de découverte sensorielle et dégustation de recettes à base d’algues.

Kimiyo : Animation “Analyse sensorielle pour le vin – Papilles et cerveau : comme un goût de curiosité !”

Miamuse : Divers ateliers autour du lien Alimentation-Santé-Environnement (saisonnalité des fruits et légumes, protéines végétales, cycle de la vie des légumes)

Semeurs de Jardins : Animation sur le jardin, le compost et les fraines. Expositions sur l’alimentation locale et les alternatives aux pesticides.

CPIE : Présentation de “Cap sur Mon panier”, projet de valorisation des produits du territoire et la vente en circuit-court animé par un groupe de citoyens et de producteurs locaux.

Coco de Guers : Animation “La roue des plantes” avec des dégustations de produits locaux sauvages, observation de fleurs locales, quizz sur l’écologie et l’herboristerie.

Se divertir

Animation musicale avec la Pena Bella Ciao

De 10h à 11h30 : Déambulation, place du 14 juillet et place du Théâtre

Animation musicale avec « Mojithau »

De 12h à 14h : Place du théâtre

Ateliers maquillages enfants avec Laure Poudrée

De 14h à 18h0– Place du théâtre

Ateliers peinture sur coquillages avec l’artiste Lora Loilleux

De 14h à 18h – Place du théâtre

Spectacle ” Veni Vidi Bibi”

17h : Spectacle théâtra-vinée et humoristique dédié aux vins et aux cépages de nos terroirs. Par la Cie Pile.

Apéro concert pop-rock avec le groupe « Replay »

De 19h à 21h : Place du théâtre