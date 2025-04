Aigues Mortes - Rénover son habitat avec le « Coup de pouce logement »

Lancé il y a 3 ans par Terre de Camargue dans le cadre du Plan Climat Air Energie, le « Coup de pouce logement » accompagne les particuliers dans leur rénovation énergétique. Le dispositif est désormais étendu à d’autres types de travaux.

La rénovation d’un logement permet de réduire ses consommations et sa facture d’énergie, d’améliorer son confort de vie et de lutter contre le changement climatique. Une démarche économique et vertueuse que la Communauté de communes a décidé d’encourager en mettant en place une aide financière cumulable avec les dispositifs existants.

Cinq formes de « Coup de pouce »

Terre de Camargue intervient auprès des particuliers sur 5 types de travaux :

L’installation d’un système de chauffe-eau solaire pour l’eau chaude sanitaire, à hauteur de 200 € par logement ou 1000 € par immeuble collectif

L’isolation des toitures avec des matériaux biosourcés (fibre de bois, ouate de cellulose issue du papier, laine de chanvre…), en finançant 4 € / m2 (avec un plafond de 400 € par logement)

Le remplacement d’un ancien système de chauffage peu performant par une pompe à chaleur Air/Eau, à hauteur de 800 € par logement individuel

L’installation d’une pompe à chaleur Air/Eau combinée chauffage et eau chaude sanitaire, à hauteur de 1000 € par logement individuel

L’achat et la pose d’un poêle à granulés de bois ou à pellets, à hauteur de 400 € par logement individuel

Comment en bénéficier ?

Ces aides concernent les logements de plus de 15 ans occupés comme résidence principale par le propriétaire ou un locataire, sur l’une des trois communes Aigues-Mortes, Le Grau du Roi ou Saint-Laurent d’Aigouze. Les entreprises qui réalisent les travaux doivent avoir la certification RGE (Reconnu Garant pour l’Environnement). Pour bénéficier du dispositif « coup de pouce logement », il convient de s’adresser à l’Espace Conseil France Rénov’ afin de constituer un dossier de demande qui sera instruit par Terre de Camargue. Le versement de l’aide se fait sur facture acquittée et une fois les travaux réalisés.